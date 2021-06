Las demoledoras confesiones de Maribel Verdú a Calleja sobre el acoso sexual en el cine español

Que en la industria del cine español también ha habido monstruos como Harvey Weinstein es algo que se lleva intuyendo desde la explosión del movimiento MeToo. Ninguna industria con tanto poder como la cinematográfica queda exenta de perversiones y muchas veces los propios excesos de poder convierten a gente aparentemente honesta en justo todo lo contrario que se espera de ellas. Hollywood no fue ajena a la plaga del acoso y España, tampoco.

Maribel Verdú, sin dar nombres concretos, ha sido una de las primeras actrices en confesar que ella sufrió un caso de acoso sexual que acabó en los tribunales. Por aquel entonces probablemente no tuvo relevancia mediática. Al fin y al cabo, si hubiese trascendido a los medios, ¿alguien se habría hecho eco de ella? Tristemente, el machismo sistemático de la sociedad a veces ha impedido que este tipo de situaciones abriera los telediarios. Verdú, sin embargo, lo vivió en sus carnes cuando aún era una actriz primeriza y acabó llevando a su acosador a juicio.

Nuestra actriz más internacional, 11 veces nominada al Goya (ganadora en dos ocasiones), ha confesado en el programa Planeta Calleja que para ella el MeToo ha sido "liberador" y que las cosas, aunque están lejos de ser perfectas, han cambiado drásticamente. Ahora parece impensable que ocurra algo parecido a la escalofriante anécdota que le relata a Calleja: "Ha habido gente que llamó a mi camerino, gente muy influente", explica, y cita un caso concreto en el que tuvo que pedirle a un anónimo, un tipo muy poderoso dentro de la industria, que saliese de su camerino tras hacerle una proposición deshonesta.

Nerviosa y ansiosa ante la situación, fue a buscar a sus compañeros masculinos, "conocidos actores, chicos", y les pidió que le acompañaran. Volvieron todos al camerino, se encontraron con el acosador y Verdú le soltó: "'¿Ahora puede repetir esto mismo?' Una presencia masculina que esté contigo y ya se cortan. Me pone enferma", relata.

Maribel Verdú también confiesa que algunos de sus papeles más importantes no los habría conseguido sin desnudarse. Cita, por poner ejemplo sonados, Belle Epoque de Fernando Trueba, Amantes de Vicente Aranda o La buena estrella de Fernando Franco. "Esto es una cosa lamentable, patética. Yo he reflexionado mucho acerca de eso, y si llego a decir que no a escenas de estas me las hubiera perdido [participar en las películas]. Pero hoy en día diría: '¿Tengo que hacer esto? Pues muy bien, los dos iguales. Los dos iguales o ninguno", remata.

No es la primera vez que la actriz condena públicamente la mala praxis de algunos productores o directores de cine. En una entrevista con El Hormiguero en 2016 confesó que uno de los productores de La Celestina y La buena estrella la amenazó con acabar su carrera por no querer seguir trabajando con él. En una entrevista con LOS40, la actriz también nos explicó que hay algunos cineastas, ya fallecidos, con los que tuvo problemas en el rodaje, pero siempre se ha mantenido muy discreta y no ha querido revelar nombres.