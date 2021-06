Carlota Corredera para los pies a Antonio Montero y (casi) todo el mundo dice lo mismo

La serie documental de Rocío Carrasco, Rocío. Contar la verdad para seguir viva, ha dividido a Sálvame como nunca. El testimonio de la protagonista, después de permanecer 20 años en silencio, ha sido respaldado por la gran mayoría de colaboradores del programa de Telecinco, pero hay algunos que siguen en sus trece. No se creen a la hija de Rocío Jurado o la continúan juzgando porque no tiene relación con sus hijos. Esto, evidentemente, provoca confrontaciones y la última fue esta semana entre Antonio Montero y la mismísima Carlota Corredera.

Montero ya tuvo problemas con Jorge Javier Vázquez el otro día y este lunes le tocó con la otra presentadora del formato. ¿La razón? Volvió a arremeter contra Rocío Carrasco después de todo lo que se ha visto en Rocío. Contar la verdad para seguir viva. Fue durante un momento en el que se comparaba el caso mediático de Belén Esteban con el de Carrasco. Esta fue la frase incendiaria del periodista: "Jesulín con su hija es un mal padre y para mí Rocío con su hija es una mala madre".

Justo en ese preciso instante, Carlota Corredera se levantó de su silla, se puso la mascarilla y fue directamente a decirle al director de Sálvame que no iba a continuar compartiendo espacio con Antonio Montero. "No puedo seguir trabajando con él. Si Antonio Montero se queda en el plató yo me voy. No voy a permitir que después de todo lo que hemos contados y después de todo lo que hemos explicado este señor se permita de lujo de llamar mala madre a Rocío Carrasco delante de mí. No lo voy a permitir".

Antonio Montero, con cara de pocos amigos, se levantó y se esfumó del plató, a lo que la presentadora añadió: "Se acabó. Esto no es un juego".

Como era de esperar, las redes sociales se incendiaron con este brutal rifirrafe. Afortunadamente, la mayoría de los espectadores se posicionaron a favor de Carlota Corredera. Estos fueron algunos comentarios que se vieron en Twitter durante la emisión de Sálvame:

