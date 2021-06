«¿Qué direferencia hay entre 'horror' y 'terror'? El horror viene luego. El terror es el suspense, el miedo. La preocupación de que algo terrible suceda. '¿Dónde está mi bebé?', '¿Dónde está mi novio?', '¿Por qué tengo este picor?', '¿Qué es ese bulto?'. Esas cosas nos aterran. Y entonces cunde el pánico, el pavor. El terror es lo que acecha tras la puerta: el presagio del dolor. Y el horror son los miedos hechos realidad».

No se me ocurre una frase más acertada para iniciar este artículo que la que sirvió de prefacio al monumental tratado Cine de terror publicado por Jonathan Penner y Steven Jay Schneider (Taschen). Los autores hicieron un repaso a través las grandes leyendas del cine de terror, aquellas películas que ya forman parte de nuestro imaginario colectivo y que tantas veces nos han provocado aterradoras pesadillas, despertado escalofríos o dejado afónicos tras una sesión de griterío junto a nuestros amigos o familiares. ¿Qué hay más auténtico que el miedo?

Quizás el cine de terror no sea el más profundo o elaborado que ha dado el vasto universo del cinematógrafo pero, aún así, es uno de los que más disfruta el público. La razón es evidente: el horror dispara la adrenalina. Disfrutamos tanto viendo cómo sufren unos personajes ficticios, imposibles, que nos olvidamos de los problemas propios. Como sabía Alfred Hitchcock, y como recuerdan Schneider y Penner, «estamos enganchados a experimentar los aspectos más escabrosos de la vida, y quienes afirman no disfrutar con el cine de terror se niegan a aceptarlo, reniegan de sí mismos y de sus propia humanidad porque tienen miedo».

Por eso en LOS40 os hemos preparado una selección de películas de terror imprescindibles que debéis ver y disfrutar solos o en compañía, con luz o sin ella, de día o de noche; da igual el contexto, porque todas son tan buenas y terroríficas que las recordaréis igual de bien mañana y dentro de diez años. Os acompañarán hasta el fin de vuestros días, especialmente en vuestras pesadillas.

1. El exorcista

Un clásico que nunca puede faltar en las listas de grandes películas de terror. Este filme sobre posesiones y exorcismos dirigido por William Friedkin es ya un icono de la cultura popular, además de una de las películas más polémicas y escalofriantes de la historia del cine. Cuenta la leyenda que se trata de una obra maldita. Muchos miembros del equipo de rodaje fallecieron a lo largo de la producción. Sin ir más lejos, el hermano de Max von Sydow murió el día que comenzó el rodaje; los actores Jack MacGowran y Vasiliki Maliaros, cuyos personajes morían frente a las cámaras, fallecieron antes de acabar la edición de la cinta. Hasta un celador relacionado con el rodaje murió tiroteado. ¿Coincidencia o maldición? Es todo un misterio. La puedes ver de alquiler en Rakuten TV y Apple iTunes.

2. La semilla del diablo

Otra película demoníaca que pone de relieve que el cine de terror, si se trata desde el punto de vista psicológico, es el más efectivo y escalofriante que existe. La semilla del diablo es otra de esas películas malditas que tanto gustan al público. Tras rodar la cinta Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski, el director, fue brutalmente asesinada estando embarazada por la troupe satánica de Charles Manson. La película se rodó en un edificio de Nueva York que se consideraba poseído por fuerzas oscuras, pues supuestamente se veían sombras y escuchaban psicofonías. Allí vivió la leyenda del cine de terror Boris Karloff y, años después, frente a ese mismo edificio, sería asesinado John Lennon. Lo curioso de esta película es que prácticamente nunca hay oscuridad; todo se desarrolla a plena luz del día, y eso es lo que la hace tan sumamente inquietante... La tienes de alquiler en Rakuten TV y Apple iTunes.

Damos el salto de los años sesenta y setenta a 2019, cuando John Krasinski revitalizó el cine de terror gracias a esta inquietante historia sobre una familia que trata de sobrevivir en un mundo postapocalíptico plagado de criaturas extraterrestres que dan caza a los seres humanos. Como estos seres no tienen ojos se deben guiar por el sonido. Por eso, si hablas o tropiezas estás muerto. Una premisa aterradora que ya tiene secuela, Un lugar tranquilo 2. Precisamente el director de El Exorcista, William Friedkin, ha dicho de ella que supone una revitalización del género: "El cine de terror ha vuelto" gracias a Un lugar tranquilo. Forma parte del catálogo gratuito de Amazon Prime Video.

4. El resplandor

En esta lista no podía faltar el clásico de Stanley Kubrick, quien decidió adaptar, de forma bastante libre, una novela de Stephen King. Por los pasillos del Overlook Hotel desfilaron niñas asesinadas, fantasmas de mayordomos desquiciados, espíritus de indios asesinados por los pioneros estadounidenses y un hombre, Jack Torrance (brutal Jack Nicholson), que, desquiciado por lo que se conoce como Síndrome de la Cabaña o Cabin Fever, fue "poseído" por los fantasmas protagonistas de esa leyenda negra y, hacha en mano, trató de mutilar a su esposa e hijo. No existe una película de terror tan inquietante como El Resplandor. Dentro de 100 años tendrá la misma fuerza que en 1980. Está disponible en Netflix y Amazon Prime Video.

Aún hay quien discute si Alien, el octavo pasajero pertenece al género de ciencia-ficción o al de terror, pero cualquiera que vea los escalofriantes decorados del interior de la nave que encuentra la tripulación de la Nostromo en un planeta olvidado, los contrastes entre luces y sombras de aquella nave maldita, el aterrador eslogan de la película, 'en el espacio nadie puede oír tus gritos', o el horror en la mirada de Sigourney Weaver, aquella teniente Ripley empoderada que luchaba, sola, contra un despiadado xenomorfo, sabrá que Alien tiene todos los componentes necesarios para enmarcarse en el cine de terror. El cosmos es un mero pretexto. Junto con Tiburón de Steven Spielberg, otra de las grandes recomendaciones del género, es una de las cintas de monstruos más aterradoras de la historia. La encuentras en Amazon Prime Video, HBO y Disney+.

6. El Más Allá

Quizás desconocida entre el público joven, Kwaidan o El Más Allá es una joya impecable para los cinéfilos más exigentes. Esta película japonesa de Masaki Kobayashi fue una de las pioneras de lo que hoy se conoce como J-Horror, aquellas películas de terror niponas que se popularizaron a finales de los noventa y comienzos del 2000 con títulos como The Ring o Audition. El Más Allá conjuga el folclore japonés con cuatro historias de fantasmas escritas por Lafcadio Hearn y consigue crear una atmósfera de irrealidad y locura que se desarrolla entre luces y sombras, ensoñaciones y realidades imposibles, todo con un marcado acento surrealista. Una obra maestra que sorprenderá a quien se atreva con ella. La puedes encontrar en Blu-Ray en la colección Masters of Cinema de Eureka.

Zombis a la española. Pero no esos zombis tontos y lentos de La noche de los muertos vivientes de George A. Romero o The Walking Dead. No. Estos muertos vivientes son más bien mutantes –como los de 28 días después o Amanecer de los muertos– poseídos por fuerzas demoníacas que arrasan con todo lo que pillan a su paso. La película de Jaume Balagueró y Paco Plaza fue una auténtica revolución. Con muy pocos medios consiguieron rodar una cinta asfixiante, terriblemente efectiva, que se desarrollaba en un espacio cerrado: un pequeño bloque de edificios de Barcelona. No hacía falta más: buenos personajes, mucho miedo y una historia de satanismo detrás. Tuvo tanto éxito que Estados Unidos quiso hacer una nueva versión a-la-americana, Quarantine, y fue un fiasco total. Está en Netflix, Filmin, Amazon Prime Video y HBO.

8. El Gato Negro

Pero para historias de terror japonesas está la de El gato negro, también conocida como Kuroneko, dirigida por Kaneto Shindô, quien también nos trajo otra cinta escalofriante llamada Onibaba. Esta historia de fantasmas sigue a dos mujeres que son despiadadamente violadas y asesinadas por unos malvados samuráis. Desde su muerte, sus espíritus se dedican a perseguir a todos los hombres que pasan por zonas prohibidas a altas horas de la noche. Una aterradora historia rodada en blanco y negro con fuertes raíces en el expresionismo alemán. Al igual que El Más Allá, forma parte de la colección Masters of Cinema de Eureka.

Quizás el pilar esencial sobre el que se sostiene la (de momento) trilogía de Expediente Warren es que todas las historias que cuenta se inspiran en hechos reales. Sus protagonistas estrella son Ed y Lorraine Warren, una pareja de espiritistas reales que supuestamente ayudó a varias familias a limpiar de espíritus y demonios sus casas. Evidentemente existe mucho debate sobre si todo lo que contaron los Warren es realidad o si reventaron el inventómetro, pero lo cierto es que el mero hecho de pensar que lo que vemos es real nos pone los pelos de punta. Por eso Expediente Warren, El caso Enfield y, ahora, Obligado por el demonio dan mucho, mucho miedo. La tienes en Movistar+ y HBO.

10. El Sexto Sentido

M. Night Shyamalan es uno de esos tipos extremadamente inteligentes que sabe perfectamente cómo funcionan los miedos más profundos del ser humano. Entre ellos, el miedo a la muerte, a los fantasmas, a lo que podamos encontrar en el más allá. Por eso sus películas de terror son ya clásicos del cine, obras de culto sin las cuales no se entiende el horror contemporáneo. En El Sexto Sentido, sin ir más lejos, exploró la historia de un niño que podía hablar con aquellos espíritus que quedaban atrapados en esa dimensión que separa el mundo de los vivos del de los muertos.

Fue la película fundacional del género de asesinos en serie con severas taras psicológicas. Alfred Hitchcock consiguió en 1960 lo que nadie había alcanzado hasta el momento: romper la narrativa a mitad de película, cargarse a su protagonista en aquella mítica escena de la ducha en la que Anthony Perkins apuñalaba vilmente a una Janet Leigh desnuda e indefensa, trastocar todos los códigos del género y engañar al espectador con sus hábiles MacGuffins. Psicosis es una leyenda porque Hitchcock creó su propia forma de ver el cine de terror, estableciendo nuevos parámetros narrativos y consolidando la inquietante figura del psicópata. Nadie ha conseguido igualar al Maestro del Suspense desde entonces. Disponible en Movistar+ y Filmin.

12. El proyecto de la bruja de Blair

Quizás hoy nos pueda parecer un poco obsoleto ese formato de películas de metraje encontrado, cintas cuya trama está rodada en primera persona por un hombre o mujer que graba con una videocámara o un teléfono móvil todo lo que ocurre. Pero al igual que pasa con Pesadilla en Elm Street, El proyecto de la bruja de Blair fue toda una sensación en su momento. La película se rodó con medios muy precarios y, sin embargo, reventó la taquilla mundiale, convirtiéndose en la película más rentables de la historia y entrando de cabeza en los record Guiness. Los directores Daniel Myrick y Eduardo Sánchez apostaron tanto por el hiperrealismo en sus imágenes que muchas personas se creyeron de verdad que los protagonistas habían muerto o desaparecido. La madre de una de las actrices hasta recibió un centenar de cartas dándole el pésame por su hija, cuando en realidad estaba viva y coleando. Está en Rakuten TV y en el catálogo de Starz de Amazon Channel.

La generación que vio en cines las aterradoras pesadillas de Wes Craven debió quedar traumatizada para siempre. Pesadilla en Elm Street marcó a todo el mundo por una sencilla razón: el terror no venía de fuera, sino de dentro. ¿Qué hay más horrible que no poder dormir porque sabes que en el momento en el que cierres los ojos serás perseguido y asesinado en la vida real? Esta película es la que más veces ha quitado el sueño a sus espectadores, especialmente a los jóvenes. Aunque ha envejecido un poco peor que el resto de títulos propuestas en esta selección, su influencia en el cine contemporáneo es capital y merece ser recordada como lo que es: un clásico de terror de culto que en su momento rompió todos los moldes. Puedes alquilarla en Rakuten TV y en Apple iTunes.

14. Hereditary

Junto a las nuevas generaciones de cineastas aterrizó un peculiar director neoyorquino que se propuso reimpulsar el género de terror haciéndolo mucho más psicológico e inquietante: Ari Aster. El resultado fue Hereditary y, años después, Midsommar. Dos películas que hicieron hincapié en la introspección de los personajes y en los demonios de la mente en vez de en las fuerzas sobrenaturales que llegan del exterior. A veces el ser humano puede ser más terrorífico que los fantasmas, los vampiros o los zombis. Una secta de gente aparentemente normal da más miedo que mil psicofonías. Por eso su cine funciona tanto aunque no guste a todo el mundo. Hereditary, su mejor película, forma parte del catálogo de Amazon Prime Video, Movistar+ y Filmin.

En la línea de El proyecto de la bruja de Blar, Paranormal Activity es una película que se rueda con muy pocos medios y en ese mismo tipo formato de "metraje encontrado" que tanto se popularizó en la primera década de los 2000. Este largometraje ostenta el segundo puesto en la lista de películas más rentables de la historia de cine, solo por detrás de El proyecto de la Bruja de Blair. Se rodó en 10 días en la casa del director, Oren Peli, costó 15.000 dólares y recaudó casi 200 millones en todo el mundo. Una escalofriante historia de demonios que se cuelan en la casa de una pareja y la acosan por la noche hasta volverla completamente loca.

16. The Ring

Ya os hemos introducido en los orígenes del J-Horror con películas como El Más Allá o El Gato Negro. Ahora toca pasar a esa nueva horneada de películas que llegó a finales de los noventa y principios de los 2000. Una de las más aterradoras fue Ringu, The Ring o El círculo (1998), una popular cinta de terror de fantasmas en la que el mal proviene de una cinta de vídeo maldita que, si la ves, mueres a los pocos días. La premisa fue tan aterradora y The Ring funcionó tan bien que en 2002 Gore Verbinski, director de Piratas del Caribe, dirgió un brillante remake con Naomi Watts que puso los pelos de punta a medio mundo.

La película que popularizó los slasher, aquel subgénero o tópico del cine de terror en el que un grupo de jóvenes, generalmente tardoadolescentes, es perseguido y asesinado, uno a uno, por un hombre desquiciado. Esta película dirigida por John Carpenter, junto con La matanza de Texas de Tobe Hooper, supuso el pistoletazo de salida a un buen puñado de películas similares como Scream, Viernes 13 y Carretera al infierno que utilizaron el mismo formato solo que cambiando los personajes, los lugares y las motivaciones psicopáticas de aquellos asesinos que empuñaban el cuchillo, la motosierra o la escopeta para expandir su maldad. La encuentras suscribiéndote a Filmin o Rakuten TV

18. Rojo Oscuro

No podíamos continuar esta lista sin introducir un nuevo elemento: el giallo italiano, un subgénero de terror y suspense nacido en Italia en los años 70 que se inspiraba en las populares 'novelas amarillas' que relataban historias de asesinatos brutales. Esta violenta película de Dario Argento, el máximo exponente de este movimiento y autor, entre otras, de Suspiria y El pájaro de las nueve plumas de cristal, fue toda una revolución, especialmente por su bellísima fotografía que bebía de los cuadros de Hopper. Está en Amazon Prime Video y Filmin.

El cine italiano también nos regaló una brutal historia de brujería contextualizada en el siglo XVII. La máscara del demonio (también conocida como La máscara de Satán) contiene una de las secuencias de arranque más impactantes del género: dos jóvenes, chico y chica, son apresados por las autoridades rusas y ejecutados con la colocación de una máscara con alargadas y afiladas púas que son amartilladas sobre sus rostros con una enorme maza. Años después sus cuerpos son descubiertos por varios turistas y sus espíritus vuelven a la vida, sembrando el caos en la zona. Solo la encuentras en el catálogo de Filmin.

20. Bone Tomahawk

¿Os imagináis un western de terror en el que los indios que luchan contra los vaqueros son, en realidad, una especie de secta que practica el canibalismo más salvaje? Bone Tomahawk, protagonizada por Kurt Russell, Patrick Wilson y Matthew Fox, estrella de Perdidos, presenta una historia profundamente gore que contiene algunas secuencias tan sangrientas y violentas –entre ellas varias impactante mutilaciones– que son difíciles de mirar. Amazon Prime Video y Filmin la tienen en su catálogo, por si tienes estómago.