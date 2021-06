Da igual si somos viejos o jóvenes, españoles o extranjeros, hombres o mujeres; a todos nos sonará de haber tarareado alguna vez aquella maravillosa canción que B. J. Thomas compuso en 1969 para Dos hombres y un destino: Raindrops Keep Fallin' On My Tears. Este tema, uno de los más icónicos del Séptimo Arte, y por supuesto ganador de un Óscar a mejor canción original en 1970, arrasó en el Billboard Hot 100, alcanzando el puesto número 1 y convirtiendo a Thomas en una leyenda.

Lamentablemente, la salud de B. J. Thomas estaba muy deteriorada y pecisamente en marzo de este 2021 (aún) pandémico el cantante estadounidense anunció que tenía un cáncer de pulmón en fase 4 que lo iba a someter a unas duras sesiones de quimioterapia. A pesar de los esfuerzos, los 78 años del músico han pesado demasiado y su cuerpo no ha conseguido erradicar la enfermedad, que ha acabado con su vida.

En nuestro memoria quedarán algunos de los títulos más emblemáticos que Thomas cantó a lo largo de su carrera profesional, como el impresionante Hooked On a Feeling o los temas Amazing Grace, You Gave Me Love (When Nobody Gave Me A Prayer), Happy Man, Home Where I Belong y The Lord's Prayer, los cuatro últimos ganadores del premio Grammy. El quinto lo consiguió con Raindrops Keep Fallin' On My Head, una canción escrita por Burt Bacharach y Hal David.

Sus temas musicales han sido una constante en el Séptimo Arte, y decenas de directores han decidido utilizar su Raindrops Keep Falling On My Tears para llenar de vida algunas secuencias cinematográficas icónicas. La popular canción de Dos hombres y un destino ha sonado en títulos tan diferentes como Forrest Gump cuando el protagonista estrechaba la mano de Richard Nixon; en la serie de HBO Feud (puedes ver el momento aquí), y en aquel pasear por la ciudad de Peter Parker en el comienzo de Spider-Man 2.

Mientras, su Hooked On A Feeling lo pudimos escuchar en Reservoir Dogs, la ópera prima de Quentin Tarantino, solo que versionado por la banda Blue Swede, con aquel arranque tribal en el que escuchamos el mítico Ooga-Chaka Ooga-Ooga que también pudimos disfrutar en Guardianes de la Galaxia décadas después.

Canciones y versiones que forman ya parte de nuestro imaginario colectivo y que tras la muerte de B. J. Thomas lo más probable es que vuelvan a ponerse de moda. No hay mejor homenaje para un artista que recuperar sus grandes temas cuando parten de este mundo.