Cazzu cambia radicalmente de look y J Balvin, Lola Índigo y Lali opinan

Cuando pensábamos que Cazzu no podía sorprendernos más, publica una foto para demostrar lo contrario. La argentina es una de las mayores referentes de la nueva generación de artistas urbanos. No solo escuchan sus canciones en su país natal, sino también en el resto de rincones del mundo. Pues bien, su música no es el único elemento que la hace única.

Cazzu ahora luce un nuevo look que la hace irreconocible pero a su vez única. Un look que ha conquistado a artistas de la talla de J Balvin, Lola Índigo y Lali.

"Pa ke me dejan sola si ya saben como soy", dice en la descripción de la imagen. En ella vemos cómo posa con su nuevo rapado de color morado. ¡Qué mona va esta chica siempre!

Y es que, acostumbrados a su larga melena, este look ha dejado en shock a más de uno y una. Como mencionamos en líneas anteriores, J Balvin ha sido uno de ellos, que ha reaccionado con varios corazones rojos. "Enamorada para siempre", añade Lali, mientras que Lola Índigo ha expresado su shock con un "queeeeeeee" y varios emojis de enamorada. De La Ghetto, Bizarrap, Steve Aoki y Guaynaa son otros de los que no han podido evitar reaccionar ante este inesperado cambio de look. Eso sí, todos tienen piropos hacia la artista.

Como mencionamos en líneas anteriores, Cazzu se ha convertido en una de las artistas urbanas más seguidas de la actualidad. Algunos de los temas que han sonado, y mucho, en las plataformas digitales son Mucha Data, Animal, Las Nenas junto a Natti Natasha, La Duraca y Farina y, por supuesto, su sesión con Bizarrap.

Pero ahora Cazzu no solo nos conquista a través de los oídos, sino también con los ojos. ¡Todo le queda bien! Y tú, ¿qué opinas de la nueva imagen de la argentina?