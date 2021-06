India Martínez nos muestra cómo le queda el bikini con los 6 kilos que ha ganado

Las altas temperaturas nos han dado un adelanto veraniego que muchos han aprovechado para sacar los trajes de baño y darse los primeros chapuzones. Es momento de lucir cuerpos y ver las consecuencias que ha tenido la pandemia en la forma física de muchos.

India Martínez ha sido una de la que ha ganado peso con esta crisis sanitaria, pero parece que no le ha dado mucha importancia. Es de la que apuestan por el body positive y la felicidad por encima de las medidas del cuerpo.

La cordobesa ha sacado la ropa de verano y el bikini. Se lo ha puesto y nos ha enseñado cómo le queda con el aumento de peso de los últimos meses. “Ea, ahora en vez de 3 son 6k de más! 🤷🏽‍♀️🙈 La cosa es que me veo mejor que nunca o no? jejejej (aquí probándome ropita de verano)”, escribía junto a una colección de imágenes que nos muestran su lado más divertido y por qué no decirlo, también gamberro.

De hecho, en las últimas fotos hace un gesto con el dedo que ha medio censurado. “No sé por qué se cortó el gesto del dedo... a ver quién lo adivina? Jajajajaj”, compartía. Una peineta que se ha quedado a medias.

Piropazos

El caso es que el bikini le sienta de maravilla y los seis kilos de más, también y no lo decimos solo nosotros. Hay muchos amigos que opinan lo mismo.