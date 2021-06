Jade de Little Mix colabora con TWICE en su nuevo disco

Buenas noticias para los seguidores de Twice. Su girlband favorita lanzará su nuevo álbum el próximo 11 de junio. Se titulará Taste Of Love, y traerá alguna que otra sorpresa.

Así lo han anunciado a través de las redes sociales, donde además han compartido la lista de canciones que darán vida a este mini álbum. Pero eso no es todo, ya que el 9 de junio lanzarán el primer videoclip de este proyecto.

Vayamos al grano. Las surcoreanas presentarán muy pronto este trabajo compuesto por 7 canciones. La sorpresa para sus fans ha llegado cuando han descubierto que en una de ellas ha colaborado Jade, integrante de Little Mix. Lo ha hecho en la composición de First Time, el segundo tema de este EP.

Esta noticia se ha convertido en el motivo de revolución de los fans de ambas girlbands. Y es que muchos de ellos sueñan con una colaboración entre ambas, aunque siempre hay un comienzo. De momento tendremos que conformarnos con el trabajo de Jade en la composición de uno de sus temas (que no está nada mal).

La propia Jade también ha compartido su emoción en redes sociales. "Escribí FIRST TIME hace un par de años con Red Triangle (reconocimientos también para Frances). La canción es muy especial para mí así que esperé para que llegase el momento adecuado. Espero que este temazo pueda tener al fin su momento. Me siento muy emocionada y afortunada de que Twice lo haya incluido en su nuevo álbum", dice la británica en Twitter.

Twice es una de las mayores girlbands de K-Pop actualmente. Temas como What Is Love?, Fancy, Kura Kura y I Can't Stop Me, entre otros, reúnen millones de reproducciones en las plataformas digitales. ¡Una locura!

Por su parte, Little Mix también han registrado cifras muy altas en sus proyectos. El último ha sido su colaboración con Galantis y David Guetta en Heartbreak Anthem, que en tan solo una semana supera los 7 millones de visualizaciones en Youtube.

La unión de ambas artistas sería una explosión de sonidos y mucho talento. Tendremos que esperar para saber si finalmente se cumple el deseo de todos sus fans o no.