TXT estrena el videoclip de ‘0X1=LOVESONG (I Know I Love You)’, la canción en la que participa RM de BTS

Los fans de TXT están de enhorabuena. Su grupo favorito ha estrenado su álbum The Chaos Chapter: FREEZE, y con él ha llegado un repertorio de ocho canciones de lo más variopintas. Una de ellas es 0X1=LOVESONG (I Know I Love You), su canción con Seori' en la que RM, el líder de BTS, tuvo el placer de colaborar.

El surcoreano trabajó en la composición de esta bonita canción que ha emocionado a sus fans con tan solo escuchar unos segundos. Y es que sus cinco integrantes y la chica funden sus voces con una melodía de lo más emocionante que habla del amor que se siente por una persona.

Pero, ¿cómo acabó RM uniéndose a la composición? Soobin asegura que hubo varias dificultades para dar con la letra perfecta, por lo que acudieron al líder de BTS en busca de ayuda. Según las palabras recogidas por Soompi, también colaboró en el título del tema.

Pero eso no es todo, y es que la canción llega acompañada de un videoclip también de lo más emotivo. En él, nuestros protagonistas escapan juntos de la realidad y viajan en coches, disfrutando así de un sinfín de aventuras en compañía. La vida está para aprovecharla, ¿no?

El lanzamiento del vídeo ha sido todo un éxito. En tan solo un día, está a punto de alcanzar los 8 millones de reproducciones. ¡Ha sido todo un éxito!

También lo ha sido el álbum de estudio, que se convierte en el tercero de la trayectoria de nuestros protagonistas. Primero vio la luz The Dream Chapter: Magic, seguido de su trabajo en japonés Still Dreaming. Pero el grupo de K-Pop también ha dado vida a otros cinco EPs que completan su discografía actual.

Lo que está claro es que la banda está dispuesta a seguir luchando por sus sueños. Y tú, ¿los vas a acompañar?