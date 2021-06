MONSTA X nos llena de misterio con ‘Gambler’: ¡mira el vídeo!

Los chicos de MONSTA X tienen muy claro que quieren seguir haciéndose con el control de las playlists de todos sus fans. Y es que con su lanzamiento más reciente, lo tienen muy fácil.

La banda de K-Pop, sin Shownu, ha vuelto con un nuevo EP, One Of A Kind, formado por ocho canciones de lo más variopintas. Una de ellas es Gambler, que llega con unos ritmos imparables y un objetivo muy claro: hacernos bailar.

Pero para llegar de manera más rápida a este objetivo, los chicos han lanzado también su videoclip, aunque no es uno cualquiera. En él, los cinco chicos nos traen el misterio con diversas peleas, un secuestro, coches de Policía, la ciudad de Nueva York y muchos bailes.

La acogida de este lanzamiento ha sido todo un éxito. En tan solo unas horas han superado los dos millones y medio de reproducciones. Cifra que aumentará de manera incontrolable con el transcurso de los minutos.

One Of A Kind es el noveno EP del grupo, que sucede a Fantasia X. Las canciones que lo forman, además de Gambler, son Heaven, Addicted, Secrets, BEBE, Rotate y Livin' It Up (versión coreana). Pero este proyecto llega sin Shownu, que ha tenido que tomarse un descanso después de sus dificultades con el desprendimiento de retina. La salud está por encima de cualquier cosa.

Ahora los chicos de MONSTA X llegan con nuevos ritmos y muchas ganas de seguir conquistando la industria de la música. Millones de personas no han podido evitar caer rendidas ante su talento.