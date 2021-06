Roxette (por partida doble) y otros que fueron Nº1 una semana como esta en el pasado

Recordar canciones que fueron número uno de LOS40 siempre garantiza buenos momentos: no en vano, todos los éxitos del pop nacional e internacional desde 1966 han formado parte de nuestra lista.

Como es habitual, Tony Aguilar comienza La Máquina del Tiempo (que rescata temas que lideraron el chart una semana como la actual) retrocediendo un año. En 2020, Ana Mena y Fred de Palma subieron a lo más alto con Se iluminaba. Era el inicio de la fructífera alianza de la malagueña con artistas italianos, pues meses más tarde lo lograría de nuevo con Rocco Hunt y A un paso de la luna.

En 2016, Meghan Trainor se aupaba a la cúspide con No, un single de marcado aire feminista. Y otra mujer con carácter, Rihanna, hacía lo propio en 2011 con S&M, sumando así su segunda semana como número uno. ¡Qué gran año aquel para la de Barbados! Fue líder con cuatro temas: además de este, con Love the way you lie (con Eminem), Who’s that chick? (con David Guetta) y We found love (con Calvin Harris).

Roxette por duplicado

Tampoco se movieron de la primera posición La Oreja de Van Gogh en 2006 con Muñeca de trapo. Y hace veinte años, en 2001, Roxette triunfaron con The centre of the heart.

Hace 25 años, George Michael se colgaba el oro con Fast love, y hace 30, de nuevo Roxette: esta vez con Joyride. Estaba incluido en el tercer álbum del dúo, de mismo título. Sin duda, Marie Fredriksson y Per Gessle nos hicieron felices durante sus años en activo con un aluvión de temazos; por desgracia, Marie falleció en 2019.