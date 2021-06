Rihanna luce espectacular en su nueva portada para Vogue

Que seguimos expectantes por escuchar nueva música de Rihanna es un secreto a voces. Han pasado nada menos que 4 años desde que la popular artista barbadense nos regalara sus últimas canciones, en forma de colaboraciones con DJ Khaled en Wild Thoughts (con la que fue número 1 de LOS40) y junto a Kendrick Lamar en Loyalty. Y por fin, parece que su regreso será cuestión de meses.

Pero este parón musical no la ha alejado de la vida pública, porque ha aprovechado todo ese tiempo para lanzar su marca Fenty y triunfar en sectores como los de la belleza y cosmética. Además, ha protagonizado numerosas portadas de revistas desde entonces.

La última de ellas ha sido la de Vogue en Italia, donde 'RiRi' luce un espectacular vestido de color negro lleno de transparencias. La peculiaridad de esta portada es que ha sido preparada íntegramente por la cantante, dentro de una colección denominada Do it Yourself ('hazlo tú mismo').

Por supuesto, en los créditos de la imagen no podía faltar la mención a Fenty Beauty, cuya gama de productos de maquillaje ha acompañado a Rihanna en la sesión. Y también encontramos otra referencia a Savage X Fenty, la línea de lencería igualmente patrocinada por la artista.

Deseamos que continúe brindándonos más imágenes como esta, y que las peticiones de sus fans sobre nuevo material musical se acaben materializando, como todo apunta que así será en breve. ¡La espera merecerá la pena!