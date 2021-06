Pablo Motos recordó cómo le curó Alejandro Sanz el día que murió su padre: “No lo olvidaré en la vida”

Andrés Calamaro visitó El Hormiguero para hablar de su nuevo trabajo musical, con colaboraciones de grandes artistas.

Entre ellos, mostró la que hicieron con Alejandro Sanz versionando el tema 'Flaca'. Tras escucharlo, el artista explicó que Sanz es "un maestro. El cantante más influyente en 30 años en nuestro idioma. Canta estos versos como si estuviera toreando con un capote de seda".

Algo con lo que estuvo de acuerdo Motos: "Le tengo mucho cariño". Y aprovechó para desvelar lo que ocurrió el día en el que murió su padre, que justo había invitado a Alejandro a acudir al programa:

"Nunca olvidaré, el día en que murió mi padre, por la noche vine a hacer el programa y me curó Alejandro. Me dijo: 'Sé cómo estás, sé lo que te va a pasar, te he traído un vino, vamos a hacer el programa'", empezó relatando con ternura.

Y añadió: "Cuando acabamos, se quedó, nos tomamos el vino y me dijo lo que me pasaría en una año. Se quedó a cuidarme un rato cuando no tenía porqué. Yo no lo olvidaré en la vida, es una noche que no se te olvida nunca", aseguró.

Mientras Calamaro concluyó que Sanz es un "caballero, un grande entre los grandes".