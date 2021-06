Taylor Swift, Anya Taylor-Joy y Margot Robbie, juntas en la misma película

Si existe un reparto de fantasía ese es el que va a reunir frente a las cámaras el director David O. Russell en su nueva película. Anya Taylor-Joy y Margot Robbie, dos de las estrellas femeninas del momento, se sumarán a la cantante Taylor Swift, que ya debutó en la fallida Cats, en este nuevo proyecto del que aún no sabemos ni su título ni su trama.

Lo que sí tenemos claro es que la productora New Regency ha tirado la casa por la ventana y no solo ha sumado a algunas de las mujeres con más talento de Hollywood, sino que ha apostado por un reparto masculino igual de increíble: Robert De Niro, Rami Malek, Christian Bale, Chris Rock y Michael Shannon compartirán pantalla con Taylor-Joy, Swift y Robbie. Una apuesta tan ambiciosa como la que ha hecho Netflix en Don't Look Up, donde han conseguido reunir a lo mejorcito de la industria.

Llama la atención especialmente que Taylor Swift se sume a este proyecto. La actriz lleva tanteando Hollywood desde hace un par de años. Primero lo hizo con Cats, que a pesar de ser una película mediocre consiguió lanzar su carrera como actriz, y después con el documental de Netflix Miss Americana, una pieza biográfica que se adentra en la compleja relación de la cantante con el éxito y su futuro profesional como creadora. Sumarse a esta nueva cinta de David O. Russell confirma los augurios: Taylor Swift quiere probar suerte en la Meca del Cine.

vos me estas diciendo que Taylor Swift, Margot Robbie y Anya Taylor Joy van a estar juntas en una pelicula, VOS ENTENDES EL PODER QUE VA HABER EN ESTA PELICULA 3 DIOSAS JUNTAS pic.twitter.com/uJdOQgbBsy — vale lvs dylan (@watsonvalee) June 1, 2021

2020 le ha dado para mucho: a pesar de haber sido un año de parón para prácticamente todo el mundo, la cantante de Look What You Made Me Do, Blank Space y Shake It Off ha sacado durante la pandemia dos discos, Evermore y Folklore, y se ha hecho con el galardón Icono Global de los premios Brit de 2021 y con el Grammy de este año a Mejor Álbum por Folklore.