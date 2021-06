Camilo y el trío formado por ATB, Topic y A7S se postulan para entrar en lista el sábado

Esta semana, las dos tendencias más potentes de la temporada (la música latina y la electrónica) tienen representación en el apartado de candidatos. Los sonidos urbanos latinos vienen de la mano de nuestro querido Camilo, que nos presenta Millones. Ojo que no habla de dinero (importante teniendo en cuenta que despreciaba el vil metal en Vida de rico): hace referencia a los millones de pretendientes que podría haber tenido su pareja, la cual, sin embargo, le ha elegido a él.

En muy poco tiempo, el simpático bigotudo se ha ganado el afecto del público de nuestro país. Su último álbum, Con mis manos, fue número uno de ventas y el single Vida de rico llegó a lo más alto en la lista dos semanas. Si entra en el ránking podría hacer doblete (su anterior hit está ahora en el #34) y coincidiría con sus cuñados Mau y Ricky, que la semana pasada ingresaron con Hijos contigo, junto a Lérica. Para que el buen rollo del parcero impregne de nuevo la lista, bríndale tu apoyo con el HT #MiVoto40Camilo.

La aportación dance viene de parte de un triunvirato de DJ europeos unidos para la ocasión: ATB, Topic y A7S, que firman Your love (9 PM). Conoces a los tres. ATB son las siglas de André Tanne Berger, el productor alemán que triunfó en 1999 con el tema 9 PM (Till I come). Precisamente la canción con la que se postula como novedad en lista es una recreación de aquel éxito, en la que ahora participan el también teutón Topic y el productor/cantante sueco A7S, quienes hace unos meses desfilaron juntos por la lista con Breaking me.

La restauración de himnos bailables de los noventa es clara tendencia de un tiempo a esta parte. Friday, de Riton, es una adaptación de Push the feeling on, de Nightcrawlers (1995), y My head & my heart, de Ava Max, remoza Around the world (La la la la la) de ATC (2000) —ambas están actualmente en lista—. Para que Your love (9 PM) ingrese en el chart es imprescindible que lo apoyes con el HT #MiVoto40.

¡Suerte a todos!