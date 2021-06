Son uno de los grupos reggae de referencia durante décadas, y están de vuelta. UB40 fue uno de los grupos más destacados que llegó al éxito cultivando el reggae y el ska. Con temas como Red Red Wine, Can't Help Falling In Love o I Got You Babe, logró colocar decenas de singles en las listas de números 1 y sus conciertos siempre han sido multitudinarios.

Ahora, UB40 anuncian el lanzamiento de un nuevo disco. Llevará el nombre de Bigga Baggariddium, y se tratará de una continuación de su aclamado disco Baggariddim, que fue lanzado en 1985. Para ello, se vana a rodear de grandes artistas para hacer colaboraciones con mucho espíritu reggae, como House of Shem de Nueva Zelanda, Reggae Rajahs de la India, o los veteranos de este estilo Inner Circle. Podremos esucharlo al completo a partir del 25 de junio.

Junto al anuncio, UB40 han compartido un primer adelanto, Message Of Love, una de las tres colaboraciones con la banda de reggae de Nueva Zelanda House Of Shem.

Desde que conocieron al fallecido líder de esa banda, Carl Perkinslos miembros de UB40 han formado un vínculo estrecho, forjando una amistad de 40 años. Al igual que UB40, desde el fallecimiento de su padre, House Of Shem es una banda liderada por dos hermanos. Te Omeka e Isaiah Perkins escriben, cantan y tocan instrumentos, tal como lo hizo su difunto padre.

UB40 vuelven al reggae en su próximo disco y lanzan un nuevo adelanto: ‘Message Of Love’

Message Of Love presenta a ambos hermanos en la última actuación vocal de su padre. El metraje de archivo está intercalado con nuevas imágenes de UB40 filmadas en la ciudad de Birmingham, que se yuxtapone con imágenes de los hermanos filmadas en los impresionantes paisajes de la zona rural de Nueva Zelanda.

Basado en el concepto de su álbum Baggariddim de 1985, UB40 se ha reunido con artistas que aparecieron en ese álbum y también colaboraron con nuevos y diversos talentos del reggae de todo el mundo.

Formada en Birmingham en 1978, la banda desde sus inicios forjó su identidad política y musical. Una identidad que se consolidó cuando la banda decidió llamarse como el impreso de la administración pública para solicitar ayudas al desempleo, UB40. Su álbum debut, Signing Off, fue lanzado en agosto de 1980 y pasó casi dos años en las listas de éxitos de Reino Unido. A día de hoy, sigue siendo considerado por muchos como uno de los mejores álbumes de reggae jamás publicados por una banda británica.