MAMAMOO nos emociona con ‘Where Are We Now’: mira el vídeo

Las chicas de MAMAMOO están de vuelta. La exitosa girlband de K-Pop acaba de estrenar su onceavo mini álbum WAW, y con él llega un repertorio de cuatro canciones para escuchar en cualquier situación.

Una de ellas es Where Are We Now, el tema principal de este tan esperado proyecto. Se trata de una balada que consigue emocionarnos desde el primer segundo de escucha. En ella, las cuatro integrantes del grupo unen sus voces con una preciosa melodía que nos evade a otra dimensión.

Pero esta canción llega acompañada de un videoclip que incrementa aún más la emoción. Hwasa, Wheein, Moombyul y Solar se dejan llevar por los preciosos sonidos para introducirnos en sus propios sentimientos. En una de las escenas, lucen unos bonitos vestidos blancos que aportan un estilo romántico y nostálgico.

Where Are We Now es un tema en coreano que habla de una ruptura amorosa. Hace referencia a esa sensación de sentirse perdido/a y de necesitar encontrar a la otra persona de nuevo.

Como mencionamos en líneas anteriores, Where Are We Now forma parte de WAW, el nuevo EP de nuestras protagonistas. Another Day, A Memory for Life y Desnity Part.2 son el resto de canciones que le dan vida. Canciones que suceden a las de Travel, su décimo mini álbum que vio la luz en noviembre de 2020. En Corea ocuparon la segunda posición de las listas de éxitos con este último proyecto.

De momento se desconoce hasta dónde llegarán con WAW, pero lo que sí es seguro es que ya han alcanzado los corazones de todos sus fans alrededor del mundo.