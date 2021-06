Cynthia Erivo es Aretha Franklin: la increíble transformación de la actriz en la Reina del Soul

Genius es una exitosa serie antológica creada por National Geographic que dedica cada temporada a explorar la vida y obra de algunos de los personajes más importantes e innovadores de nuestro tiempo. El primero fue Albert Einstein, a quien dio vida Geoffrey Rush; el segundo, Pablo Picasso, que fue encarnado por Antonio Banderas, y la tercera de la lista es Aretha Franklin, en cuya piel se meterá la actriz y cantante Cynthia Erivo.

Genius: Aretha explora los orígenes de la carrera y el posterior éxito de Aretha Franklin, su relación con la fama, su ascenso a icono de la cultura popular, además de persona implicada en los movimientos en pro de los derechos civiles, y trata de arrojar nuevos datos sobre su compleja vida personal, de la que muchas veces no ha trascendido demasiada información.

Erivo, dos veces nominada al Óscar gracias a su trabajo en Harriet (mejor actriz y mejor canción original) será la encargada de dar vida a aquella mujer que revolucionó la música con temas tan sublimes y archiconocidos como Respect, Think y I Say A Little Prayer.

En LOS40 os hemos querido ofrecer un primer avance de la película en el que podéis ver a Cynthia Erivo completamente transformada, como un auténtico camaleón, en la Reina del Soul. En la secuencia Aretha le lanza a Jerry Wexler, periodista convertido en poderoso productor discográfico, la idea de grabar una nueva versión de Respect de Otis Redding.

Aretha: Genius se estrenará en el catálogo de Disney+ el 4 de junio de 2021. La serie ha sido creada por Suzan-Lori Parks y está protagonizada por Cynthia Erivo, Shaian Jordan, Marque Richardson, Pauletta Washington, Steven G. Norfleet, Omar Dorsey y Courtney B. Vance, entre otros y otras. Y, como es evidente, contará con un extenso repertorio de canciones de Aretha Franklin.