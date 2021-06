Conoce los inicios de Alba Reche, Hugo Cobo, Pol Granch, Pole y Delaporte en ‘Sí, quiero ser artista’

p>Para comprender un poco más el proyecto de la serie que documenta los síes que han marcado a 5 artistas, nos da las claves su creador, Alberto García:

Sobre los artistas protagonistas

Los 5 son jóvenes, con mucho talento y con proyectos musicales muy diferentes unos de otros. Creemos que son reflejo de una industria musical en España cada vez más amplia, más heterogénea, con menos prejuicios y más propuestas diferentes e interesantes. Forman parte de una generación sin complejos (aunque, como veréis, con muchas dudas) y que se lo está currando mucho. Desde LOS40 hemos querido conocerles más: conocer su historia, sus proyectos y todo lo que les ha llevado hasta donde están hoy.

Un espacio para la reflexión

Las conversaciones han sido súper interesantes. Aunque se llevaron a cabo de forma individualizada, me llama mucho la atención que en varias ocasiones terminaron hablando los mismos temas a los que llegaron de forma imprevista. Hablamos, por ejemplo, del “síndrome del impostor, que es ese pensamiento que nos impide asimilar nuestros logros. O de la necesidad de cuidar la salud mental, entendiendo el hecho de ir al psicólogo como algo completamente natural, como acudir a cualquier otro especialista, eliminando tabúes que desgraciadamente siguen presentes en algunos sectores de la sociedad.

Lo más sorprendente

Me han sorprendido dos cosas. En primer lugar, que todos me dijeron que las entrevistas no les habían resultado fáciles y que les habían hecho pensar… pero que, al mismo tiempo, se habían sentido supercómodos haciéndolas. Por otro lado, no es que me sorprenda, pero sí que destacaría su gran profesionalidad y ganas de disfrutar de su trabajo. Un rodaje de estas características puede llegar a ser algo pesado en ocasiones, pero todos ellos se mostraron ilusionados de participar en este proyecto y de hacer las tomas necesarias para que el resultado alcance la calidad que veréis en el mismo. Lo cierto es que ha sido un gustazo poder grabar esto con ellos y ellas.

Lo más ilusionante

He estado al frente de este proyecto mano a mano con Paula Sánchez-Lafuente, coordinadora del departamento de video de Prisa Radio. Ha sido muy guay volver a trabajar con ella de forma presencial los días de localización y de grabación. Con el resto del equipo hemos tenido que seguir trabajando en remoto, como desde hace más un año, para minimizar los riesgos. Además, ver cómo LOS40 sigue apostando e invirtiendo en formatos originales que hablan de música y, en esta ocasión, de la mano con Vitaldent, que nos ha facilitado las cosas siempre con una sonrisa. Ha sido un proyecto laborioso pero muy gratificante.

Tienes que verlo sí o sí

Este formato se separa completamente de las entrevistas promocionales en las que hablan exclusivamente de sus lanzamientos. Nos permite conocer más a fondo a los artistas y su forma de ver y entender la vida. En “¡Sí!” tratamos temas muy variados de los que pocas o ninguna vez han hablado anteriormente. Y las actuaciones que llevaron a cabo nos pusieron la piel de gallina en el plató, o nos hicieron saltar, o sonreír de oreja a oreja debajo de la mascarilla. Creo que es algo que traspasará la pantalla.