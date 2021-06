HBO España: precio, series películas y todo lo que hay que saber antes de contratarlo

En la guerra del streaming, HBO España continúa trabajando incansablemente por mantenerse entre los gigantes de Netflix, Amazon Prime Video y Disney+. Quieren ganar nuevos suscriptores y volver captar a todos esos que van y vienen entre tanta plataforma. En LOS40 te contamos todo lo que debes saber sobre esta televisión de pago por Internet. ¿Qué tarifas tiene? ¿Son precios asequibles? ¿Qué series y películas ofrece en su catálogo? ¿Se puede ver en todos los dispositivos? Respondemos a todas estas preguntas por si todavía no tenías muy claro si contratar o no este servicio.

¿Qué precio tiene HBO en España?

Al contrario que Netflix, HBO España ofrece una única tarifa para poder disfrutar de todo su catálogo. Primero te da la opción de probar el servicio de manera gratuita durante 7 días. Después, si decides suscribirte, tendrías que pagar 8,99 euros al mes. Eso sí, la suscripción es sin compromiso ninguno y puedes cancelarla cuando quieras. Ese precio incluye acceder a todo el contenido, ver HBO en dos pantallas simultáneas y la opción de descargar series, películas y documentales para poder visualizarlos cuando no tengas conexión a la Red.

Series de su catálogo



La plataforma tiene puesto el foco en un catálogo que se abastece de las marcas más importantes de la compañía, las películas más taquilleras y el talento local. En materia de ficción, HBO España presume especialmente de títulos tan populares como Juego de tronos, El cuento de la criada, Sexo en Nueva York, El Padrino, Westworld y Chernobyl. También tiene los derechos de las series de DC (The Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl, Superman & Loise) y del que ya es uno de los eventos televisivos del año: Friends: The Reunion. Tampoco hay que olvidar que ahora están produciendo aquí en España. Foodie Love, Patria, Por H o por B y 30 monedas son los ejemplos más destacados.

Las películas que puedes ver en HBO España



En cuanto al catálogo de cine, HBO España cuenta con una buena remesa de películas de diferentes géneros, aunque se decanta sobre todo por los blockbusters y las sagas más populares de la taquilla, como Godzilla: Rey de los monstruos, Pokemon: Detective Pikachu y todas las entregas de Harry Potter y El señor de los anillos. También apuestan fuerte por el terror, con la saga Expediente Warren y La llorona, y los éxitos más recientes del Universo Cinematográfico de DC: Wonder Woman, Aquaman, La Liga de la Justicia de Zack Snyder….

Kids: para los más pequeños



HBO España tiene una sección específica para los más pequeños de la casa. En Kids está el contenido infantil y de animación dirigido al público entre 3 y 16 años. Además, tiene una funcionalidad, el candado, que permite al usuario activar el control parental para evitar que los niños vean el contenido para adultos.

No es compatible con algunos dispositivos

Se puede acceder a HBO España de diferentes formas. ¿Las más comunes? Móvil, tablet, Chromecast y su página web. El servicio también está disponible en Apple TV, Vodafone TV, PlayStation y algunas Smart TV. De momento, solo estas televisiones tienen HBO España: LG Smart TV con webOS desde la versión 3.5 o más recientes y Android TV, que suele funcionar en la mayoría de dispositivos con sistema operativo Android OS 7 u 8. Para disfrutar de una mejor experiencia se recomienda utilizar los modelos de los siguientes fabricantes: Sony, Philips, Nvidia Shield o MiBox.

Ahora bien, ¿qué modelos no son compatibles con HBO España? La aplicación ya no es apta en las Smart TV Samsung Orsay que salieron al mercado entre el 2012 y el 2015. Además, la PlayStation 3, a pesar de contar con un servicio de streaming, ya no tiene HBO entre sus aplicaciones.