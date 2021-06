6 películas y series de dibujos animados que puedes ver en Netflix

Por muchos años que cumplamos, los dibujos animados siempre van a tener un hueco en nuestro corazón. Y es que la animación dejó de ser solo para niños y niñas hace muchos años. De hecho, cada vez son más los adultos que disfrutan de una buena película o serie de animación sin ningún tipo de complejos.

Sus tramas, normalmente menos complejas, y sus personajes suelen cautivarnos y llevarnos a un sitio confortable en el que normalmente todo acaba bien. Además, la animación también es capaz de desarrollar mundos imaginarios de lo más dispares.

Para que no te pases horas y horas buscando en el catálogo de Netflix una serie o película de animación que quieras ver, nosotros te vamos a recomendar algunas de nuestras favoritas. También puedes marcarte un maratón de todas ellas. Toma nota y elige la serie o película de dibujos animados que te apetezca ver.

1. Los Mitchell contra las máquinas

¿Qué pasaría si la salvación de un apocalipsis robótico estuviese en las manos de una familia normal y corriente? Esa es la pregunta con la que arranca Los Mitchell contra las máquinas, una de las películas de animación originales de la plataforma. Estrenada en abril de 2021, la ficción solo ha recibido críticas positivas. ¡Y no nos extraña! No solo es una preciosidad visual, si no que sus personajes enamorarán a mayores y pequeños.

Los cinco miembros de la familia (perro incluido) son graciosos a su manera, creando el perfecto equilibrio perfecto. Además, la película tiene sus momentos tiernos, divertidos y de acción. Otro punto a favor es la manera que tienen de introducir a una protagonista LGTBI de una manera totalmente natural. Una cinta que va cinco pasos por delante de Disney en este sentido. Perfecta para ver una y otra vez.

2. Rick y Morty

Si lo que quieres es una serie de animación para adultos, sin duda tu serie es Rick y Morty. Se trata de una de las mejores ficciones de ciencia ficción del momento. Y es que las aventuras que corren Rick y su nieto Morty traspasan todo tipo de límites: dimensionales, temporales, morales… ¡no existe ningún tipo de censura!

Con cientos de referencias a las películas de fantasía, unos guiones que han ganado todo tipo de premios y miles de fans alrededor del mundo, Rick y Morty te hará pasar un buen rato y echarte unas risas.

Algunos de sus episodios te gustarán tanto que los querrás ver una y otra vez. Nosotros no nos recuperamos de Parque anatómico, un capítulo de la primera temporada que rinde homenaje a Parque Jurásico. Perfecto para engancharse a la serie. En Netflix están disponibles las primeras cuatro temporadas.

3. Klaus

Dirigida por el español Sergio Pablos, Klaus es un precioso homenaje a los orígenes de la Navidad. Con un precioso trazado de animación que recuerda a las películas de 2 D, la cinta nos traslada a un pueblo frío y oscuro al que llega un cartero egoísta.

El forastero se hace amigo de un juguetero con malas pulgas y juntos forjarán un plan que cambiará la vida para siempre del pueblo. Se trata de una preciosa historia que enamorará que no solo es perfecta para la temporada navideña, también para cualquier momento en el que nos apetezca pasar una hora y media alejados de los problemas.

4. Hilda

Hilda es una niña normal que está acostumbrada a vivir rodeada de seres mágicos en el bosque. Su vida cambia radicalmente cuando su madre y ella se mudan a la ciudad. Junto a su mascota, un zorro ciervo, y el pequeño elfo Alfur, la pequeña descubrirá un mundo nuevo donde también viven seres mágicos.

Aunque en un principio Hilda odia la ciudad, pronto se acostumbrará a ella gracias a sus dos nuevos amigos: Frida y David. La serie nos presenta un mundo agradable lleno de seres increíbles. Con capítulos de 20 minutos, la ficción es perfecta para los ratos cortos. Unos dibujos animados que gustarán tanto a adultos como a pequeños.

5. Hora de aventuras

Hora de aventuras ha sido una de las series de dibujos animados que más fama ha cogido en los últimos años. Las increíbles aventuras de Finn y el perro mágico Jake se han convertido en todo un fenómeno. A lo largo de las diez temporadas conocemos a todos los habitantes de la Tierra de Ooo.

Aunque esta animación parezca ser para niños, realmente está más orientada a adolescentes y adultos. Algunas de sus tramas tienen doble significado y sus personajes cautivarán más a los mayores. Y es que algunos de ellos como la Princesa Bultos son referentes que se han convertido en memes.

Aunque Netflix no cuente con todas las temporadas, sus episodios se pueden ver salteados. Eso sí, te recomendamos que los veas en orden para no perderte nada. Además, la ficción tiene una lectura post apocalíptica, en la que el mundo mágico en el que viven los protagonistas es el resultado de una tercera guerra mundial llamada “la de los champiñones”.

6. Ladybug

Ladybug es la serie de dibujos animados que más sensación ha causado en los últimos años. La adolescente parisina Marinette se transforma en la superheroína Ladybug para combatir los crímenes de la noche.

Lo hace junto a su compañero Chat Noir, un joven de su edad que le ayuda en sus aventuras. Lo que cautiva a los adultos que ven esta serie es el lío amoroso que existe entre los protagonistas. Mientras que Chat Noir está enamorado de Ladybug, esta está pillada de Adrien (la identidad real y desconocida del Chat Noir).