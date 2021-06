Años bisiestos: qué son, cuáles son y todo lo que tienes que saber sobre ellos

Si te preguntamos cuántos días tiene un año seguramente nos respondas que 365. Sin embargo y aunque estarías en lo cierto, no debes olvidarte de que no se cumple en la totalidad de los casos, ya que, no debemos olvidarnos de que cada cuatro años contamos con un día más en nuestros calendarios anuales: el 29 de febrero de los años bisiestos cuando normalmente este mes tiene tan solo 28 días.

¿Qué son los años bisiestos?

Los años bisiestos son aquellos que suceden cada cuatro y que se caracterizan por tener un día más: el 29 de febrero.

¿Por qué existen los años bisiestos?

Nuestro planeta no solamente tarda 365 días en dar una vuelta al Sol sobre su órbita como algunos piensan, sino 365 días, 5 horas, 48 minutos y 56 segundos más. Es por esta razón que nacieron los años bisiestos, es decir, por un mero ajuste matemático entre estas horas restantes de cada año que dan como resultado aproximadamente las 24 horas de un nuevo día. Por eso se añade el día 29 a los meses de febrero de estos años desde la época de Julio César. De tal forma que, si no añadiéramos un día completo cada cuatro años, se terminaría descompensando el calendario y, por ejemplo, después de unos 700 años, en el hemisferio norte la Navidad caería en mitad del verano.

El hecho de que un giro completo de la Tierra alrededor del Sol no coincida con un número natural de días es lo que hace necesario introducir cada cierto tiempo un día más al año para corregir el desfase producido. pic.twitter.com/rJgyVVJPAd — Víctor Manero (@pitimanero) February 28, 2021 Sin embargo, si bien la estimación del año trópico de los romanos era muy buena, producía un pequeño desfase. Debido a este desfase hubo que reformar el calendario Juliano y así fue como en 1582 nació el calendario Gregoriano que es el que usamos actualmente. — Víctor Manero (@pitimanero) February 28, 2021

Como puedes ver no tiene nada que ver con ninguna superstición, aunque hay quienes creen que “año bisiesto, año siniestro”, teoría que da que pensar teniendo en cuenta que 2020 tuvo 366 días y fue el año marcado por la pandemia del coronavirus. sin embargo, hay opiniones para todos los gustos y también hay quienes creen que los años bisiestos son especiales y que por ello traen buena suerte.

¿Cuándo es el próximo año bisiesto?

El próximo año bisiesto será el 2024.

Calendario. / Unsplash / Behnam Norouzi

¿Cómo saber si un año es bisiesto o no?

Es bisiesto si es divisible entre 4.

Pero no es bisiesto si solo es divisible entre 100.

Pero sí es bisiesto si es divisible entre 400.

¿Qué pasa si alguien nace el 29 de febrero?

Aunque seguramente tenga que soportar la broma de que solo cumple años cada cuatro en todos los aniversarios de su vida, obviamente esto no es así, pero sí es cierto que solo podrá celebrarlo en su justa fecha en los años bisiestos. Entre las ventajas se encuentra que son los únicos privilegiados que pueden decidir su fecha de cumple durante los años de 365 días dependiendo de si prefieren el 28 de febrero o el 1 de marzo.