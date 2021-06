Sinead O'Connor nunca ha sido sinónimo de sosiego y moderación, y sus declaraciones y entrevistas no suelen dejar indiferente a nadie. De ahí que las esperadas memorias de la artista irlandesa hayan levantado más de una ampolla entre los lectores y miembros de la industria musical. Rememberings prometía que serviría para ajustar cuentas con esas personas que la habían dañado a lo largo de su vida. Y nos hemos encontrado con graves acusaciones hacia Prince.

El genio de Minneápolis falleció hace cinco años, y es autor de la canción que catapultó a la fama a O'Connor y a la que le debe gran parte de su éxito: Nothing compares 2U. En sus memorias, la cantante irlandesa ha contado que Prince la aterrorizaba, y que durante muchos años se había negado a contar qué pasó entre ellos. A través de su biografía, deja al artista como un hombre violento y peligroso.

"Prince es el tipo de artista que es aclamado como loco en el buen sentido, como cuando dices 'tienes que estar loco para ser músico' (...) Pero hay una diferencia entre estar loco y ser un abusador violento de mujeres", dijo la cantante a The New York Times, donde relata que luego del éxito de la versión de ella de Nothing compares 2U, en 1989, Prince la invitó a su mansión en Hollywood, donde la obligó a comer e inició una pelea de almohadas. O'Connor asegura que acabó huyendo despavorida por la calle.

Sinead O’Connor y su grave acusación hacia Prince: “era un abusador violento de mujeres”

Una carrera llena de polémicas

La cantante irlandesa ha tenido una agitada última parte de su vida, desde que, en 1992, en el programa Saturday night live, rompió una foto del Papa Juan Pablo II en protesta por los abusos sexuales a niños en la Iglesia. Desde ese momento se ganó el odio de mucha parte de la industria y se convirtió en una mujer difícil de catalogar. A eso se sumó ese look con la cabeza rapada, que aún mantiene desde hace años, y que con el que se reivindica como una mujer que huye de las normas estéticas y la cosificación.

No ha dejado de protagonizar polémicas: rechazó sus premios Grammy de 1991 y cuestionó fuertemente a la academia. Además, contó que era lesbiana para después rectificar y declararse bisexual. También confesó en una entrevista a Oprah Winfrey que sufría un trastorno bipolar y que había intentado suicidarse.

La cantante irlandesa Sinead O'Connor , en la fiesta de cumpleaños de Prince en 1988. / Paul Greaves/Mirrorpix/Getty Images

La artista siempre se ha considerado una incomprendida y demasiado adelantada para la época, hablando de su salud mental o de la diversidad sexual antes de que fueran temas que se trataran de forma habitual. Para saldar esta deuda y contar cómo se ha sentido a lo largo de su vida, O'Connor regresa a la actualidad con un libro de memorias con el que busca reescribir su historia. "Los medios me hacían pasar por loca porque no actuaba como se suponía que debía actuar una estrella del pop", dijo en una entrevista en The New York Times, para referirse a su autobiografía.

No es la única manera con la que Sinead volverá a la actualidad. La irlandesa también ha confirmado su regreso a la industria musical con su primer material discográfico en ocho años, No Veteran Dies Alone, que llegará en 2022. Serán siete las canciones que compondrán este nuevo álbum, del que no se sabe ningún detalle más. Su último disco en el mercado es I'm Not Bossy, I'm The Boss (2014), en el que nos mostró una faceta más rockera, con sencillos enfocados en temas políticos y denuncias sociales.