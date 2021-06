Calvin Harris lanza ‘By your side’, su nuevo himno veraniego junto a Tom Grennan

Si hablamos de artistas que 'vuelven a casa' por el verano, no podíamos olvidarnos de Calvin Harris. El autor de temas que tantas veces hemos bailado como Feel so close, Summer o One kiss (con Dua Lipa) llevaba sin ofrecernos nada nuevo desde el pasado año 2020, cuando se unió a The Weeknd para ofrecernos Over now.

Y ha sido ahora, recién empezado el mes de junio, cuando por fin el productor se ha decidido a lanzar nueva música. Algo que no ha hecho en solitario sino bien acompañado, como nos suele tener acostumbrados en sus colaboraciones. Esta vez el elegido ha sido Tom Grennan, un cantante que cada vez está ganando más reconocimiento en el Reino Unido, de donde también es originario.

By your side es el nombre que recibe su unión, en lo que supone un regreso al sonido de la mejor época para Calvin Harris. Los sintetizadores vuelven a hacer acto de presencia en una canción llena de ritmo que nos va a costar no bailar en los próximos meses. En la parte vocal, Grennan demuestra su fuerza y le da un toque único a la producción gracias a su registro de voz.

¿Quién es Tom Grennan?

Dado que al DJ ya lo conocemos bastante bien, vamos a detenernos en su nuevo socio. Thomas Grennan, mejor conocido como Tom Grennan, es un cantante británico de raíces irlandesas y afincado en Londres. Activo en la música desde 2016, devolvió el buen sonido rock alternativo a la lista de éxitos de Reino Unido en 2020 con la canción This is the place.

Su mayor éxito hasta la fecha lo ha conseguido recientemente con un tema de lo más poderoso: Little bit of love. De la mano de este éxito se ha colado entre las canciones más escuchadas en numerosos puntos de Europa, entre los que se encuentran Países Bajos, Bélgica o Polonia.

También ha mostrado su parte más sentimental en el dueto que firma con Ella Henderson, llamado Let's go home together. Una preciosa balada que ya ha sido top 10 en las islas británicas y que confirma que Grennan no será un nuevo 'one hit wonder'.