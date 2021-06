Sweet California, Marlena y Nerea Rodríguez se unen a LOS40 Primavera Pop 2021

Tony Aguilar nos ha traído la mejor noticia que podíamos recibir durante la mañana de este sábado 4 de junio. ¡Nuevos confirmados para LOS40 Primavera Pop 2021!

Los próximos 18 y 19 de junio, nuestros artistas favoritos estarán en Madrid y Barcelona, respectivamente, para protagonizar nuestra fiesta musical para despedir la primavera. Ana Mena, Lola Índigo, Nil Moliner y Beret son algunos de los que no faltarán a su cita. Pero aún hay más.

Sweet California, el trío formado por Tamy, Sonia y Alba, han vuelto con más fuerza que nunca al ritmo de Whisper. Pero parece que el Palacio Vistalegre de Madrid y el Amfiteatre del Parc del Castell de Rubí también susurrará al ritmo de la música de estas artistas. ¡Sweet California se suma a LOS40 Primavera Pop!

También lo hace Marlena, la banda madrileña compuesta por Ana y Carol que presentó su talento en The X Factor de Italia y España. Pero ahora su talento aterrizará también en ambos conciertos. ¡Menuda fiesta!

Tony también ha confirmado a Nerea Rodríguez, la ex concursante de Operación Triunfo en 2017. La voz de Nerea sonará sobre el escenario de Rubí para así enamorar a todo su público catalán.

Pero la confirmación de estas artistas no ha sido la única buena nueva que ha dado Tony en Del 40 al 1. ¡Las entradas para el concierto de Rubí ya están a la venta! Hazte con ellas y no te quedes sin ellas. Recordamos que las de Madrid han volado, por lo que no nos extrañaría que ocurriese lo mismo con este segundo concierto.

Y tú, ¿ya tienes la tuya? ¿Estás listo/a para disfrutar de la música en directo de nuevo?