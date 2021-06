Trueno y Duki presumen de vida en ‘Panamá’: ¡mira el vídeo!

Todos la esperábamos y ya está aquí. La colaboración de Trueno y Duki ha hecho realidad el sueño de todos sus seguidores. Y es que Panamá ha superado cualquier expectativa.

Ambos artistas argentinos se unen en un tema de trap con una melodía muy pegadiza. Presumen de sus vidas y nos hablan de cómo ahora disfrutan de su fama. "Sé que mi música pega aunque escriba la mierda que me haga doler. [...] ¿Y cómo no iba a estar seguro que lo íbamos a hacer? Si lo soñaba con los míos; no pienso tirar trabajo que me costó tantos años solamente por un par de resentidos", dicen algunos de sus versos.

Pero esta colaboración no llega solo en forma de canción, sino también en un videoclip. Trueno y Duki se pasean por Buenos Aires, la capital argentina, con unas máscaras de sus propios rostros. Se las quitan y visitan distintos lugares con y sin ellas.

La acogida del lanzamiento ha sido todo un éxito. En tan solo unas horas, su videoclip ya supera casi los dos millones de visualizaciones. Y es que todos esperaban la fusión del talento de estos dos artistas que han demostrado tener tablas de sobra para convertirse en referentes de la escena.

Lo cierto es que ya comenzaron a dispararse los rumores de colaboración hace unos días. Trueno y Duki fueron vistos durante el rodaje del videoclip por las calles de Buenos Aires, y sus seguidores no dudaron en compartirlo en redes sociales. Más adelante, ellos mismos se animaron a compartir un adelanto de lo que se venía, lo que terminó de disparar el nivel de nerviosismo de sus fans. La cuenta atrás había comenzado.

Ahora Panamá ya ha llegado a nuestros oídos, y para muchos se ha convertido en su banda sonora diaria. Y a ti, ¿qué te parece?