Carolina Yuste: cuando Amy Winehouse se reencontró en Benidorm al ritmo de ‘El Cover’

Desde que Carolina Yuste ganó el premio Goya revelación por su increíble papel secundario en Carmen y Lola no ha parado de encadenar proyectos de éxito. Recientemente la hemos visto en Hasta el cielo, el chute de adrenalina de Daniel Calparsoro, donde encarna a la novia 'choni' del protagonista, y poco después ha pasado por las series Caronte y Dime quién soy. Ahora esta actriz extremeña inaugura el Festival de cine de Málaga con la ópera prima de Secun de la Rosa: El Cover, una carta de amor a esos artistas desarraigados de Benidorm que versionan a los grandes clásicos de la música.

En El Cover Yuste se mete en la piel de una cover de Amy Winehouse, Margarita, una chica con serios problemas para comunicarse y que vive con la máscara de Amy puesta: solo habla inglés aunque sea andaluza, su ritual diario consiste en pedir fuego para encenderse cigarrillos y es raro verla sin mascar chicle. Como pasa con los grandes artistas, estos muchas veces no saben expresar todo lo que llevan dentro y utilizan su talento, en este caso la música, para poder proyectar sus sentimientos e ideas, aunque a veces sea copiando a las grandes leyendas.

«Cuando Secun me llama, leo el guion y veo que mi personaje es la cover de Amy... Vamos, me puse de rodillas. Lo que él quisiera» nos confiesa Carolina Yuste desde la terraza del hotel AC de Málaga. «Para mí era muy importante hablar de una persona herida, con mucho amor, vulnerabilidad y sensibilidad, y no hacer la caricatura de la imagen malamente mediática de que ha trascendido de Amy. Luego está la otra parte, Margarita: son dos mujeres con una herida enorme, con una vulnerabilidad grandísima, con muy pocas herramientas para desquitarse de eso; unas mujeres que han querido mostrarse así para sobrevivir».

La actriz es una de esas artistas comprometidas con su tiempo que quiere que su talento no solo sirva para entretener sino para construir historias que tengan un calado social. «Cuando decido ser actriz lo hice porque entendí que era la forma de pasar por muchos lugares, hablar, expresarme, contar y, sobre todo, porque me interesan las cosas que generan contenido artístico que modifica, que tiene que ver con lo social. Eso es muy poderoso: hacer que el arte sea una herramienta sanadora».

Ella lo expresa claramente, sin filtros: «Es lo que me pone cachonda: me gusta hacer cosas que tienen que ver con lo social, con una crítica, con elevar, con poner en su lugar las cosas, o que de repente genere espejos y focos en extractos de la sociedad a los que la gente no mira», y cita como ejemplo Una joven prometedora. «No nada más social que eso y es comercial a full. Me enfada la visión de algunas personas que dicen que existe un cine comercial y otro cine social. No es así». A la pregunta de si en algún momento se ha parado a ponerse a crear, ella nos da una breve pincelada sobre su futuro como artista: «Espero poder hacer lo mío más adelante».

El Cover se estrenará en cines el 23 de julio de 2021.