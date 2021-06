The Weeknd, insaciable: también es Nº1 con ‘Save your tears’

Tres de tres. Tres singles de After hours, el último álbum de The Weeknd, han entrado en la lista en los últimos meses y los tres han sido número uno. Lo logró con Blinding lights (tres semanas), que además perduró tanto en el chart que acabó estableciendo un nuevo récord histórico de permanencia (66 semanas); también fue líder con In your eyes (dos semanas). Ahora el canadiense lo ha vuelto a hacer con Save your tears, un tema en el que el sonido retro ochentero está aún más presente si cabe y que consolida a Abel Tesbaye como uno de los solistas masculinos más grandes del momento. El vídeo de la canción tiene a estas alturas 377 millones de reproducciones.

Con el sueco Max Martin —rey Midas de la producción— como parte del equipo que ha cocinado el tema (también ha tocado con su varita otra canción de la lista, Higher power, de Coldplay), Save your tears no para de darle alegrías a The Weeknd. Ha estado en el top cinco de ventas de una treintena de países, entre ellos Estados Unidos, donde ha vendido más de un millón de copias. En su versión remix participa ni más ni menos que Ariana Grande.

Los reconocimientos por su música reciente no dejan de lloverle: en los Brit Awards obtuvo el premio al Mejor Artista Internacional, y en los Billboard Music Awards arrasó en nueve categorías, entre ellas las de Mejor Canción de R&B, Mejor Álbum de R&B, Mejor Artista de R&B y Mejor Artista. Imaginamos que necesitó una carretilla para llevarse los premios a casa.

Tras 15 semanas en lista y una subida desde el #6, Save your tears reinará en la lista desde este 5 de junio. En poco más de un año, The Weeknd ha sido número uno seis veces. ¡Enhorabuena!