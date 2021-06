40 cosas sobre Jaze, por Jaze

1. Nombre completo: Juan Carlos Iwasaki La Puente.

2. Año y ciudad de nacimiento: 1999, Lima.

3. ¿Por qué ‘Jaze’? Salió jugando con mi nombre. Primero con JC y terminó como Jaze.

4. ¿Cómo fue el momento en que supiste que querías dedicarte a la música? Siempre lo tuve claro.

5. ¿Cómo recuerdas tu primera vez en una batalla de gallos? Estaba súper nervioso y fue en un parque por mi casa.

6. ¿Y tu primera vez en un estudio de grabación? De muy chiquito porque grababa comerciales.

7. Un género musical que nunca tocarías: Soy abierto a cualquier género pero no me veo tocando Death Metal, por ejemplo.

8. Un artista y una artista favoritos: John Lennon y puede ser Agnetha Fältskog (de ABBA).

9. La música que escuchabas en casa de pequeño: Más que nada rock clásico en español y en inglés. También reggae, pop, música criolla y latina. De todo en verdad.

10. Una canción con la que estés obsesionado ahora: First Circle de Pat Metheny.

11. La que odies escuchar ahora mismo: No se me ocurre.

12. Una canción tuya que no te guste: Creo que me gustan todas pero Son Cosas no es mi favorita.

13. Tu rima improvisada favorita: No creo que la haya dicho en público.

14. ¿Y la de otro freestyler? No recuerdo.

15. El músico que está en tu agenda de contactos: Está llena de músicos mi lista de contactos.

16. Si no fueses cantante, serías… compositor en general o baterista.

17. Una serie que te haya enganchado hasta ver 5 capítulos seguidos: Breaking Bad.

18. Un hobby o un deporte favorito: Soy fanático del fútbol y practico Bodyboard desde hace muchos años.

19. Lo que más te gusta de Argentina: la energía de la gente.

20. Lo que menos: la violencia tras los partidos, aunque se da aquí y en todos lados.

21. ¿Cómo recuerdas tu última visita a España? Con nostalgia a estas alturas. pude estar con mis primos un rato así que fue lindo.

22. Una palabra que defina a tus seguidores españoles: Misterio.

23. La red social que más te engancha: Instagram.

24: La red social que más pereza te da: TikTok.

25. Algo que NO soportas, que te pone enfermo: Las críticas y toxicidad.

26. Una frase que te repites mucho: Tranqui.

27. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: Ingresé primero como baterista a la Universidad Católica del Perú (PUCP) y me cambié a composición a los dos ciclos.

28. ¿Cuál es tu personaje de dibujos animados o TV favorito? Podría ser Cosmo de Los Padrinos Mágicos.

29. Una película (o varias) que te defina: Gol o Los Coristas.

30. Algo que se te da FATAL: Dibujar o construir y arreglar cosas.

31. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionado: The Beatles en general.

32. Tu personalidad (eres calmado, hiperactivo...): Lo más hiperactivo y disperso que hay.

33. Un juguete (o juego) de infancia que recuerdes: Mi avión amarillo de juguete.

34. Lo que echas de menos: A mi familia.

35. Algo de lo que te arrepientas: Nada la verdad.

36. Tu palabra favorita: No tengo.

37. Una manía: No se si es una manía pero suelo jugar con mi pelo enredándolo.

38. Tatuajes: Aún ninguno pero pronto.

39. Un placer oculto (o algo que te de vergüenza reconocer que te gusta): Nada.

40. Si tuvieras que poner un título a tu próximo disco o tema, sería… ya lo tengo pero aun es secreto.