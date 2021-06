Kiko Matamoros señaló sus 11 operaciones estéticas y el retoque más desgarrador

Kiko Matamoros tiene 64 años y una apariencia física de la que se siente "muy orgulloso" como declaró en Viva la vida. Y es que el programa dedicó ayer una sección entera a señalar los retoques que se ha ido haciendo el colaborador desde que aparecía en Crónicas Marcianas con 42 años hasta ahora.

Él mismo, publicó hace pocas semanas en su cuenta de Instagram, una foto suya de veinteañero casi irreconocible con una mata de pelo y otro aspecto totalmente diferente.

Por eso, no tuvo problema en confirmas las operaciones a las que se ha sometido para "rejuvenecerse" y mantener algo de ese físico que tuvo hace tiempo.

De esta forma, Matamoros confirmó las siguientes:

Microblading de cejas : un trasplante de cejas desde el pelo de la nuca que le costó unos 2.400 eruos.

: un trasplante de cejas desde el pelo de la nuca que le costó unos 2.400 eruos. Otoplastia : El cirujano "pegó" las orejas de Kiko, algo que le tenía algo acomplejado por unos 3.000 euros.

: El cirujano "pegó" las orejas de Kiko, algo que le tenía algo acomplejado por unos 3.000 euros. Marcación mandibular : Marcó su mandíbula y corrigió sus arrugas alrededor de la boca con bótox. Unos 1.250 euros.

: Marcó su mandíbula y corrigió sus arrugas alrededor de la boca con bótox. Unos 1.250 euros. Rinoplastia y rinomodelación : Unos 7.450 euros con ácido hialurónico.

: Unos con ácido hialurónico. Carillas para su sonrisa por unos 7.000 euros .

para su sonrisa por unos . Bótox y pómulos : el colaborador cambió por completo su cara con este retoque de 800 euros .

: el colaborador cambió por completo su cara con este retoque de . Relleno fosa temporal : los ojos de Kiko estaban hundidos y con esta opción consiguió realzar su mirada por 600 euros .

: los ojos de Kiko estaban hundidos y con esta opción consiguió realzar su mirada por . Blefaroplastia inferior : Kiko terminó de mejorar su mirada con esta intervención. 3.500 euros .

: Kiko terminó de mejorar su mirada con esta intervención. . Lifting facial : se trata del retoque que más ha rejuvenecido a Kiko: "Se hacen pequeñas incisiones detrás de las orejas y se estira": 8.500 euros .

: se trata del retoque que más ha rejuvenecido a Kiko: "Se hacen pequeñas incisiones detrás de las orejas y se estira": . Liposucción : también para el cuerpo entero 6.000 euros .

: también para el cuerpo entero . Marcación de las cejas para "los pellejos" que caen.

Por lo que en total, su imagen actual le ha costado unos 40.000 euros: "A mí me ha merecido la pena, estoy muy contento de cómo estoy, además de machacarme en el gimnasio y cuidar la alimentación. Hay pocos hombres de 64 años que estén así", opinó él mismo.

El antes y el después de Kiko / Mediaset

Sin embargo, lo que sí recordó que le dolió más fue la operación de las orejas: "Adelgacé y se me veían mucho, pero no solo me las pegué, también me las corté". Algo que Enrique del Pozo, también presente en plató, había experimentado y confirmaba lo doloroso del retoque.