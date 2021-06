Emma García responde a los que dicen que es fría: “Prefiero ser yo misma”

Los detractores de Emma García, presentadora titular de Telecinco, siempre han criticado que es una mujer muy fría y distante, que no empatiza con los problemas de los demás. Lo decían cuando conducía Mujeres y hombres y viceversa, aguantando los dramas de los viceversos, y lo dicen ahora que ejerce de maestra de ceremonias de Viva la vida.

Es verdad que no suele abrirse a los demás públicamente. Sin embargo, Emma quiso hacerlo este mismo fin de semana después de que Terelu Campos, compañera y colaboradora de su programa, le dedicara unas emotivas palabras, haciendo especial hincapié en su profesionalidad y en lo bien que trata a todo el equipo.

"Soy muy introvertida. Quizás eso ha creado una imagen fría y distante de mí que no se corresponde con la realidad. Cuando no me conoces hay una distancia que a mí me gusta romper poco a poco", explicó Emma García, respondiendo a los que suelen criticar su actitud en los platós de televisión.

"No soy nada hipócrita y me ha pasado factura a lo largo de los años, pero prefiero ser yo misma. Yo llegué a Viva la Vida diciendo que iba a mostrar mis emociones cuando lo tuviera que hacer. Estoy feliz", terminó diciendo.