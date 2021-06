Los dibujos animados de los 80 y 90 que nos enseñaron a amar la música

Los que crecimos en los 80 y 90 tuvimos la suerte de ver en televisión varias series de dibujos animados que tenían como tema central la música.

Una buena forma de empezar a conocer los instrumentos, el ritmo, las notas, nombres de compositores y artistas que después serían parte de nuestra cultura musical.

Por todo ello, en MorningBox hemos repasado cinco de las apuestas de ficción que más marcaron esa generación a ritmo musical:

Los trotamúsicos

Basada e el cuento de Los hermanos Grimm: 'Los músicas de Bremen', los cuatro protagonistas, el gallo Koky, el burro Tonto, el perro Lupo y el gato Burlón huyen de sus respectivas vidas en las que, por diversas cuestiones, no son felices. Tras conocerse y ver que compartían varias cosas en común, se alojan en un caserío de un bosque cercano a Bremen.

Jem y los Hologramas

Se trataba de una serie muy adelantada a su tiempo en la que la protagonista era Jerrica Benton, una chica que quedaba huérfana y que descubría un regalo que le había dejado su padre antes de morir: unos pendientes. Al ponérselos, aparecía un ordenador que conseguía proyectar hologramas que transformaban a Jerrica y a sus amigas en una exitosa banda de rock.

New Kids on the block

Inspirada en el mismo grupo de música 'New Kids on the Block' creado en 1984, la cadena ABC tuvo la idea de convertir a los integrantes en dibujos animados.

Eriko

Eriko era una joven con dotes musicales que, en un accidente pierde a su padre y su madre queda en coma. Por lo que se queda con su tío, un hombre malvado que sólo quiere utilizarla por su talento musical.

La banda de Mozart

Una de las mejores apuestas para disfrutar de la música clásica. Los protagonistas se llamaban Mozart, Verdi, Chopin y Beethoven pero no tenían nada en común con ellos, ya que vivían en el siglo XX. Eso sí, todas sus aventuras acababan con la justificación de las obras musicales de los autores.