Así fue como Queen se preparó para hacer historia en el Live Aid de 1985

Nunca hasta ese momento se habían concentrado tantas estrellas en un solo evento. Más de 50 artistas y grupos, con millones de espectadores y cientos de millones de dólares de racaudación. El Live Aid se celebró el 13 de julio de 1985, y se convirtió en un megafestival acabar con el hambre en países de África Oriental. Dire Straits, U2, Phil Collins, Sting... algunos de los mejores músicos del momento estuvieron presentes en un enorme concierto en el que, sin dura, hubo un grupo que sobresalió por encima de todos los demás. Fue la coronación de Queen.

Más de 35 años después, la imagen de Freddie Mercury y el resto de la banda haciendo corear a los miles de asistentes en el estadio londinense de Wembley se ha hecho emblemática. El frotman se movía como pez en el agua en ese escenario, lo hizo rápidamente suyo, y a todos nos quedó claro que había nacido para eso. La banda llegó a ese evento cansada, con signos de estancamiento y problemas de comunicación entre sus miembros, pero después de actuar, quedó patente que seguían en plena forma.

Freddie Mercury, Roger Taylor, John Deacon y Brian May pararon el mundo y asombraron a una audiencia de casi 2.000 millones de personas en todo el mundo con una actuación que duró 22 minutos. Queen nos dejó un concierto para la historia en el que se convirtieron en una auténtica leyenda. Pero un show de esta magnitud, por mucho talento que tenga una banda, necesita una preparación previa.

Dejaron un montón de himnos en directo para la posteridad, pero hubo ensayos para poder llegar a ese momento. Queen se pasó una semana ensayando para este momento, analizando cada detalle, las luces, las coreografías, la lista de canciones... y todo ello se grabó para que pudiéramos ver qué pasó en esos días previos al Live Aid.

En el vídeo se pude ver cómo la banda se refiere a la preparación que tuvieron antes de enfrentarse a los millones de personas que siguieron el evento en televisión. Podemos escuchar a Brian May diciendo que no había más secretos que ensayar para tocar cada nota de manera perfecta. El guitarrista además alabó el papel de Mercury, que lelvó a cabo una de las interpretaciones de su vida: "El resto de nosotros tocamos bien, pero Freddie salió y lo llevó a otro nivel. No eran solo fans de Queen. Conectó con todos. Nunca había visto algo así en mi vida ".

El grupo se sumó a este evento, principalmente por su carácter benéfico. Así lo expresó el Freddie Mercury después de una pregunta del vocalista durante el vídeo: "Creo que es una muy buena causa e inicialmente creo que nos hubiera gustado haber participado en el single de Band Aid, pero creo que estábamos en partes separadas del mundo". También fue clave en su participación el hecho de que algunas de las bandas más grandes del mundo estuvieran presentes en el cartel. "Me llena de orgullo personalmente formar parte de esto", decía Mercury durante los ensayos.