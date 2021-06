Liam Payne rompe su compromiso con la modelo Maya Henry

Sonaban campanadas de boda en el mundo pop británico hasta este mismo lunes. Y es que el cantante Liam Payne ha anunciado que vuelve a estar soltero. El ex One direction ha confirmado que la modelo Maya Henry y él ya no están juntos.

El artista de 27 años y la joven de 22 llevaban saliendo desde 2018 y decidieron comprometerse hace diez meses. De hecho, tanto él como ella pasaron un confinamiento juntos de ensueño, donde demostraron lo unidos que tienen.

Ha sido en una entrevista con Steven Bartlett, fundador y ex director de The Social Chain, donde ha confirmado la noticia. Lo ha hecho mientras confirmaba que llevaba más de un mes sobrio. Y es que el joven explicó tener problemas con el alcohol:

“Lo siento mucho, más que cualquier otra cosa. Estoy muy decepcionado conmigo mismo porque sigo haciendo daño a la gente. Eso me molesta. Simplemente no he sido bueno con mis relaciones sentimentales. Sé cuál es mi comportamiento cuando empiezo una relación y lo siento. Simplemente no soy bueno en ellas y necesito trabajar en mí antes de ponerme en manos de otra persona”.

El cantante ha continuado explicando que ahora se encuentra mejor, ya que está descubriendo cuál es la mejor versión de sí mismo: “No apreciaba mi relación y no me gustaba cómo era. Sinceramente puedo decir que me siento mejor ahora”.

Además, Liam ha tirado de una de las frases que más hemos escuchado en rupturas: “Solo es una forma bonita de decir que fue lo mejor para los dos. Sé que yo era el problema. Necesito recomponerme y estar bien”.

La pareja comenzó a salir en 2018, meses después de que el cantante se separara de su experaja Cheryl. Tras pasar el confinamiento juntos, el famoso cantante decidió pedirle matrimonio a Maya con un enorme anillo de diamantes.

Parece que ahora Liam se quiere centrar en sí mismo. Quién sabe, quizá también se centre en lanzar nueva música donde cuente todos estos sentimientos.