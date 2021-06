Malú: “Mi cuerpo pedía a gritos un descanso vocal porque llevaba 20 años sin parar”

Había ganas de Malú y la espera por fin ha llegado a su fin. La cantante regresa con el que seguramente sea su trabajo discográfico más personal. Secreto a voces, su nuevo single, supone la carta de presentación de su próximo disco y sobre esta canción y el álbum que está por venir ha hablado con Tony Aguilar en LOS40 Global Show.

El tiempo más agridulce de Malú

"Ha sido un tiempo agridulce. No estaba previsto en ninguno de mis planes, pero sufro esa rotura de ligamentos y tengo que cancelar la gira. Probablemente haya sido de las cosas más duras y terribles de toda mi vida. Fue un shock y muy pesado. Sin embargo, todo ese daño colateral ha tenido algo bueno. Mi cuerpo pedía a gritos un descanso vocal porque llevaba 20 años sin parar. Ahora noto que tengo otra agilidad cantando. También he descansado mi cabeza y me he dedicado a mí. Aunque yo sentía que me cuidaba lo cierto es que no. Cuidaba a Malú para que estuviera bien en su trabajo y perfecta en sus shows, pero nunca me dedicaba tiempo a mí".

Videoclip oficial de 'Secreto a voces'

La importancia de su hija

"Ahora hay una cosa que es lo más importante y lo más urgente que es mi niña. Las cosas pasan por algo. Mi niña tenía que venir y tenía que vivir algo así. También para contarlo en el disco que está por venir y ese Secreto a voces. En el álbum he querido guardar las emociones de los primeros impulsos. Muchas veces pensamos más de lo que debemos y perdemos ese primer impulso, que es lo que nos marca a cada uno de nosotros. He querido ser sincera conmigo misma y contarlo todo a través de mi música".

Un disco sin complejos

"Hay que ser fiel a uno mismo y hay canciones que te piden una determinada producción o un determinado sonido, pero darle una vuelta para que suene a lo que ahora suena me parece que es injusto y un poco mentira. Hemos trabajado las canciones desde lo más profundo de nuestros estómagos y de la música. Se nos están creando complejos a la hora de escribir, a la hora de lanzar temas… ¿Y qué me ha pasado con este disco? Que he dicho fuera complejos, yo soy esto, me gusta esto y es lo que voy a hacer".

"El disco, a falta de dos detallitos, está hecho. Va a estar para finales de año, tipo septiembre/octubre. Además ahí ya podremos contar cuando salimos con la gira".

Regreso a 'La Voz'

"La Voz es mi casa. Es un formato que he querido muchísimo y es cierto que por circunstancias hubo dos ediciones que no pude estar. Volver siempre me ha apetecido y volvemos con un equipo que lo vamos a pasar genial".

Si quieres ver la entrevista completa de Malú en LOS40 Global Show…¡dale al play!