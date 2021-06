De Dani Martín a The Weeknd: los 40 vídeos de la semana

The Weeknd ha conseguido este pasado sábado el primer puesto de la lista con Save your tears, single que sigue el camino de los anteriores Blinding lights e In your eyes. Con el canadiense concluye, por tanto, la cuenta atrás de la semana, que se inicia con el farolillo rojo, donde ahora se sitúa Dani Martín con Portales (fue número uno). Álvaro Soler ha protagonizado la subida más fuerte, al ascender siete posiciones y quedarse en el #10 con Magia. La entrada más importante ha sido la de Camilo y Millones, lo que brinda al colombiano un espléndido doblete: Vida de rico, que estuvo dos semanas en lo más alto, ahora se instala en el #38. La otra novedad es la de Your love (9 PM), el tema que firman tres grandes de la electrónica europea como ATB, Topic y A7S (#28). El récord de permanencia sigue en manos de Nil Moliner con Mi religión (45 semanas; ahora en el #36). El catalán también figura en lista con Libertad (#25). En el repaso en vídeo, Tony Aguilar empieza recordando los dos temas que nos han dejado: Girl like me, de Black Eyed Peas y Shakira (llegó al #16 en su mejor semana),y Diamonds, de Sam Smith (que fue número uno).