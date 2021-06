No, este año no habrá vídeo motivador de Ibai para Selectividad

Ibai Llanos se ha convertido en una de las personas más influyentes de toda España en muy poco tiempo. Apenas unos años le han bastado al streamer y narrador de eSports para pasar de ser un completo desconocido, a que todos los famosos deseen tener su momento de gloria con él.

Pero antes de llegar a ser uno de los usuarios más seguidos en Twitch y protagonizar divertidos momentos con Messi o Aitana, Ibai ya estaba en boca de todos, y especialmente de los estudiantes. Todo comenzó en junio de 2018, cuando el bilbaíno reveló que había recibido varios mensajes de jóvenes que se enfrentaban a la Selectividad pidiéndole que grabase un vídeo para darles ánimos.

"Tú no le tienes miedo a la Selectividad; la Selectividad te tiene miedo a ti", es una de las frases más recordadas de una primera pieza que ha visto cerca de un millón de personas hasta la fecha.

Discurso motivador pre selectividad por el seleccionador nacional don Ibai Llanos pic.twitter.com/C8YqF8zSsG — Ibai (@IbaiLlanos) June 3, 2018

Ante el abrumador éxito de ese primer vídeo motivacional, el streamer repitió un año después con novedad incluida: una pizarra con la que Ibai hacía las veces de entrenador y organizaba su particular alineación de estudiantes en el aula. Una producción que nada tenía que ver con el vídeo casero grabado con la cámara frontal del móvil que había realizado un año atrás.

Y finalmente, el pasado año 2020 llegó un nuevo vídeo pre-Selectividad por tercera vez consecutiva, en unas pruebas de acceso a la universidad marcadas por la pandemia de COVID-19. Las mascarillas, la distancia de seguridad o las clases online se convirtieron en protagonistas también de la pieza de Ibai.

"No se me ocurre nada"

Con esta racha era difícil creer que llegaría el año en que los alumnos se quedasen sin la pieza que les animase de cara a una prueba tan importante. Pero todo tiene un final, y el vasco reconoce que en este 2021 es el momento de parar. "No se me ocurre nada, es que no me sale nada, se me está echando el tiempo encima", reconocía a través de sus historias de Instagram.

Además de falta de ideas, la principal causa de que esta vez Ibai no grabe un nuevo vídeo para Selectividad es el tiempo. A diferencia de años atrás, actualmente el streamer se encuentra embarcado en una cantidad de proyectos tan grande que le impide dar con algo original y novedoso. A pesar de este inconveniente, él también ha querido compensar a sus seguidores compartiendo de nuevo la grabación de 2019, la favorita del de Bilbao.

Si tú eres una de esas personas inmersas en los exámenes de la EBAU (o EvAU): ¡mucho ánimo! Y recuerda: "¡si el examen dura 90 minutos, yo me voy en el 91!".