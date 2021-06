Así desaprovechó Olga Moreno el mejor manjar de la historia de ‘Supervivientes’

Supervivientes 2021 ayer enfrentó a sus concursantes a una de las pruebas de recompensa más exquisitas de su historia.

Lara Álvarez les hacía taparse los ojos a todos ellos para mostrar a los espectadores antes, la pintaza de los cupcakes, donuts y tartas que les habían preparado.

Al descubrirlo, todos los robinsones alucinaron y casi ni pudieron reprimir que la boca se les hiciera agua: "¡Gracias a Dios!", exclamó Melyssa.

El truco estaba en que no todas esas delicias eran lo que parecían: algunas estaban saladas por dentro e incluso picaban, y otras ni siquiera eran reales.

Así que uno por uno, los concursantes se levantaron para escoger la que querían y arriesgarse a ver lo que conllevaba cada una de ellas.

Cuando le llegó el turno a Olga Moreno se fue directa a una de las tartas que mejor pinta tenía y la alzó para llevársela a su sitio. "¿Pesa?", le preguntó Lara Álvarez, "no, nada", respondió la mujer de Antonio David que en ese momento cayó en la cuenta.

"No me lo creo, ¿de verdad?" decía al meter el dedo y ver que el pastel era solo de atrezzo y no era real.

Algo que muchos seguidores de Rocío Carrasco celebraron en redes asegurando que le había llegado el "karma".