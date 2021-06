Los Rolling Stones despidieron a Brian Jones porque era una carga: “Tomaba demasiadas drogas”

Brian Jones fundó los Rolling Stones. Les dio el nombre. Fue su mánager. Y aportó su talento como brillante multi-instrumentista, tanto en las sesiones de grabación como en los conciertos. El 8 de Junio de 1969, tras siete años en el grupo, sus compañeros le dijeron amablemente que ya no contaba con él. Según recuerda Keith Richars, “fue algo así como 'Hey, estás despedido'”.

Todos ellos consumían drogas, pero Jagger opinaba que “Jones tomaba demasiada”. Al día siguiente, el músico lo anunciaba oficialmente y tres semanas después, apareció muerto en el fondo de la piscina de su casa. Trágicamente se convirtió en otro miembro del “Club de los 27”.

Lewis Brian Hopkin Jones, entusiasta del blues, dejó su sello en los siete primeros álbumes de los Rolling Stones: desde el debut homónimo de la banda en 1964, hasta Beggars banquet (1968), el último en el que participó. También contribuyó en dos canciones del siguiente, Let it bleed (1969), que se publicó después de su muerte, y en el hit Jumpin' Jack Flash que se grabó en las mismas sesiones y se publicó en Mayo de 1968.

“No me satisface ni artística, ni personalmente”

Su vida como ‘estrella del rock’ no le satisfacía “ni artística, ni personalmente”. Así lo confesaba en una entrevista de 1965 que aparece en el documental Crossfire Hurricane. Esa incapacidad para encontrar placer se hacía evidente en su comportamiento hacia sus compañeros. Su frustración se acrecentó cuando Jagger y Richards adoptaron el rol principal y Jones quedó relegado a mero instrumentista. Por si fuera poco, su novia Anita Pallenberg le había dejado por Richards en 1967. Llegados a este punto, Jones había acentuado su interés por las drogas. Y su inestabilidad mental y física le pasó factura. También sus problemas con la justicia: en 1969, había sido arrestado dos veces por posesión de drogas. En Mayo de ese año, estrelló su motocicleta contra el escaparate de una tienda e ingresó en el hospital utilizando un pseudónimo.

Además, los Stones tenían prevista una gira por América y se enteraron de que a Jones le habían denegado el pasaporte por sus problemas legales. Fue la gota que colmó el vaso. O la excusa que la banda necesitaba para desprenderse de su volátil compañero.

“Mi música... ya no es la música de los Stones”

El 8 de junio de 1969 Jagger, Richards y Watts se reunieron en la casa de campo de Brian Jones, en Cotchford Farm, en el pueblo de Hartfield, Sussex. Después de una larga conversación, acordaron que no podía seguir en el grupo. Jones aceptó una indemnización de 200.000 dólares, además de un salario anual de 40.000 dólares durante el tiempo que la banda siguiera activa. Igualmente, le dieron la opción de elegir cómo anunciaba públicamente su salida.

Al día siguiente, Brian Jones emitió un comunicado en que se podía leer: “Ya no coincido con el resto del grupo respecto a los discos que hacemos... quiero hacer mi propia música, que ya no es la música de los Stones. La música que Mick (Jagger) y Keith (Ricards) han estado escribiendo ha evolucionado hacia una dirección que se aparta de mis propios gustos”.

El músico Brian Jones (1942-1969) de The Rolling Stones, fotografiado en 1968. / Mark and Colleeen Hayward/Redferns

Mick Jagger: “Lo mejor para él era marcharse”

Un día después del comunicado de Brian, Mick Jagger confirmó la noticia: “Sabíamos desde hacía unos meses que Brian había perdido el entusiasmo. Ya no disfrutaba y se notaba cuando salía al escenario, así que tuvimos que sentarnos con él y hablar del tema. Decidimos que lo mejor para él era marcharse”. Nadie dijo nada de los planes futuros del Jones, aunque Mick añadió: “Él va a hacer sus propias cosas, y no tiene la obligación de decirnos nada sobre ello”.

Al mismo tiempo, anunció el nombre de su sustituto, Mick Taylor, que había dejado a los Bluesbreakers de John Mayall pocas semanas antes. Según Mick, Taylor fue elegido porque “pertenece a la escuela de guitarristas de John Mayall, gente como Peter Green y Clapton”.

Bill Wyman: “Se sentía triste, aislado y obviamente era infeliz”

Poco a poco, Jones se había convertido en una carga para el grupo. Su abuso de sustancias hacía que frecuentemente se olvidara de las fechas de las giras o de las sesiones de grabación. Y era incapaz de trabajar en la banda cuando acudía.

El bajista, Bill Wyman, escribió sobre Jones en su autobiografía Stone Alone de 1991: “Durante dos años, no solo se había convertido en vulnerable físicamente por su caída en la droga, sino que, en el seno de los Stones, se sentía triste, aislado y obviamente era infeliz”.

Por su parte, Mick Jagger habló sobre el lamentable deterioro de Brian Jones en los últimos años de su corta vida: “Keith y yo consumíamos drogas, pero Brian tomaba demasiadas drogas de un tipo equivocado y no funcionaba como músico. No creo que estuviera interesado en contribuir a los Rolling Stones por más tiempo. No sabías si iba a aparecer y en qué condiciones iba a estar... y entonces, qué iba a poder hacer en ese estado. ¿Qué trabajo le podíamos dar?”

Keith Richards recordaba en el documental 25×5: The Continuing Adventures Of The Rolling Stones: "Mick y yo tuvimos que bajar y decirle a Brian algo así como 'Hey, estás despedido'. La verdad es que él lo esperaba y eso nos lo puso más fácil. No le sorprendió. No podíamos considerar siquiera salir a la carretera con él. Pero al mismo tiempo, nadie esperaba que las cosas ocurrieran así".

Charlie Watts admitió que se sentía culpable por haber despedido a Jones: “Siento lo que hicimos con él”.

Brian Jones, líder original de los Rolling Stones

No se puede subestimar el papel fundamental que Brian Jones desempeñó en el éxito de los Rolling Stones. Fue el líder original y sentó las bases del grupo, tal y como el propio Wyman resalta en sus memorias ‘Stone Alone’ de 1990: “Formó la banda. Escogió a los miembros. Puso nombre a la banda. Eligió la música que tocábamos. Consiguió los conciertos”.

Musicalmente fue un innovador y poseía una innegable habilidad para tocar cualquier instrumento. En los primeros discos de los Stones, se le puede escuchar tocando la armónica, el sitar, el órgano, la trompeta, el trombón, el saxo, el oboe, el violonchelo... además de una amplia variedad de guitarras.

Una imagen del funeral de Brian Jones en 1969. / Michael Webb/Keystone/Getty Images

Aunque no aparece en los créditos, co-escribió y tocó la flauta en Ruby Tuesday, el sitar y la tambora en Paint it black, el dulcimer en I am waiting y Lady Jane, el riff de guitarra en Get off my cloud, el clavicordio en Yesterday’s papers, la trompeta y el trombón en Something happened to me yesterday, la marimba en Under my thumb, el autoarpa en You got the silver, el órgano en Let’s spend the night together, el melotrón en She’s a rainbow, o la armónica en Not fade away, 2120 South Michigan Avenue y Prodigal son.

Jones falleció el 3 de Julio de 1969, poco más de tres semanas después de ser despedido. Le encontraron muerto en el fondo de la piscina de su casa de campo en Hartford, Inglaterra.