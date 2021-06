Los Nº1 de junio de U2 con Mary J. Blige, J. Lo, Sabina, George Michael, Modestia Aparte…

Hace un año por estas fechas, Lewis Capaldi llegó a la primera posición de la lista oficial de LOS40 con Before you go. Con el simpático inglés arranca esta vez la sección La Máquina del Tiempo, en la que Tony Aguilar recuerda canciones que lideraron la lista una semana como la presente en el pasado.

Si retrocedemos cinco años, encontramos en el puesto de honor a Mike Posner con I took a pill in Ibiza, en la versión remezclada por SeeB. Con este tema, el cantautor de Detroit entró en el top 10 de las listas de 27 países, llegando al número uno en Reino Unido. Y hace diez años, fueron Jennifer Lopez y Pitbull quienes se colgaron el oro con On the floor.

Hace 15 años alcanzaron por primera vez la cima U2 y Mary J. Blige con la revisión de One, uno de los clásicos del grupo irlandés. Decimos por primera vez porque en agosto de ese 2006 recuperaron el número uno. Se da la circunstancia de que este single ostentó, hasta la llegada de Blinding lights, de The Weeknd, el récord histórico de permanencia: un año entero, 52 semanas, estuvo con nosotros.

Veinte años se cumplen ahora del número uno de Joaquín Sabina con Ruido. Y 25 del de George Michael con Fastlove. En 1991, hace 30 años, quienes reinaban en la lista eran Modestia Aparte, grupo madrileño heredero del pop desenfadado de Hombres G que desató un ruidoso fenómeno fan. ¡Cómo te mueves! fue el tema que les situó en la cima.