RM de BTS lanza su tema ‘Bicycle’ para celebrar el BTS FESTA de 2021

BTS está triunfando con su canción Butter. El videoclip de su versión original ya supera los 320 millones de reproducciones. Aunque millones son los que también acumulan en los clips del resto de versiones. Sea como sea, los surcoreanos aún no se han cansado de cosechar éxitos.

De hecho, para celebrar su nuevo aniversario en el BTS FESTA, han lanzado un nuevo tema que también ha conquistado a sus fans. Se trata de Bicycle, una canción co-escrita por RM, el líder del grupo.

En su letra, el rapero hace referencia a un paseo en bicicleta por su ciudad en plena pandemia. Menciona los establecimientos cerrados que se encuentra por el camino, aunque también hace referencia a la bonita sensación que le causa darse un paseo en este medio de transporte. "Si estás triste, montemos en bici. Pongamos el viento sobre los pies. Oh, montemos en bici con los brazos abiertos con libertad", dicen algunos de sus versos.

"Siempre me emociona montar en bici, pero me pongo triste cuando pongo los pies en los pedales. Quizás es porque echo muchas cosas de meos. No sé por qué. Quizás es porque todavía no he conducido un coche porque no tengo el carnet", dice RM según Genius.

Este tema, al que acompaña una melodía de lo más chill, llega también con un videoclip publicado por la cuenta oficial de la agencia del grupo. Las imágenes que lo componen corresponden a algunas escenas de otros videoclips que están protagonizadas por el propio RM.

Como mencionamos en líneas anteriores, este lanzamiento forma parte de la programación del BTS FESTA de este año, una celebración de dos semanas para recordar el aniversario del grupo. Ya es toda una tradición, y cada año, los surcoreanos nos deleitan con algún que otro lanzamiento sorpresa.

El 13 de junio cumplirán 8 años. ¡Felicidades!