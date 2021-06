La nueva canción de Rouss y Walls, ‘Ciao’, reúne a 15 artistas: ¡mira el vídeo!

Dicen que es fundamental rodearte de buenos amigos. Y si no que se lo digan a Rouss, el productor musical que ha contado con el apoyo de algunos artistas con los que ha trabajado en su nuevo proyecto.

Se trata de Ciao, su colaboración con Walls. Pero no es una canción cualquiera, ya que es el inicio de un proyecto conceptual que continuará con otras cuatro entregas. Por supuesto, llegarán también con las voces de otros artistas con los que fusionará el pop y otros estilos. En este caso, lo ha hecho con el rap/trap/hip-hop de Walls.

"Trabajar con Rouss siempre es una buena experiencia. En esta ocasión, él llevaba tiempo diciéndome que quería empezar su proyecto como artista, que quería sacar singles, y a mí las cosas que me enseñaba me gustaban. Un día me pasó una demo de Ciao con el estribillo a la mitad y me preguntó si quería montarme. Le dije que sí, me encanta hacer música con mis colegas. Salió el tema y estoy muy contento la verdad", señala Walls.

Pero no es el único que opina lo mismo acerca de lo nuevo del productor, y eso es algo que podemos comprobar en el videoclip de este nuevo lanzamiento. Sus imágenes están protagonizadas por otras promesas musicales como Belén Aguilera, Marc Seguí y Roi Méndez. Con algunos de ellos disfruta de una fiesta, y con otros protagoniza escenas de lo más variopintas y aleatorias.

Rouss se ha hecho un hueco entre los productores más reconocidos. Sebastián Yatra, Lola Índigo y Recycled J son algunos de los que han tenido la suerte de trabajar con él. Y es que con tan solo 26 años, reúne discos de oro y platino.

Su pasión por la música es incontrolable, pero él quiere comenzar esta nueva etapa con la mejor compañía. Y, ¿qué mejor que tus amigos y compañeros para hacerlo? Así suena Ciao.