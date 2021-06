Pol Granch nos enseña un Benidorm vacío en ‘Lücky Charm’: mira el vídeo y la letra

Pol Granch se ha convertido en uno de los artistas revelación del momento. Tras ganar Factor X en 2018, el nombre del joven no ha dejado de sonar. Y es que el cantante se ha ganado un hueco en la industria gracias a canciones como Late o No Pegamos.

Además, el joven es uno de los últimos fichajes de la cuarta temporada de Élite, dando vida a uno de los nuevos personajes que más va a dar que hablar. Y es que Pol tiene muchas facetas artísticas. Vamos, que el chico es toda una caja de sorpresas.

Ahora, para alegría de sus seguidores, el joven ha lanzado un nuevo tema. ¡Y qué tema! Se trata de Lücky Charm, una canción pop con toque oscuro que no podrás dejar de escuchar.

El cantante vuelve a apostar por una letra de amor, donde habla sin miedo sobre sus sentimientos. “Provocaste profunda admiración en este inseguro niño, que con tus guiños desenvuelve cierta seguridad”, canta el joven en un momento determinado de la canción.

Además, Pol deja claro que a la hora de tener una relación no le importa lo que digan los demás: “Que hablen los que hablan se darán por vencidos. Porque mi suerte está en tu ser, no me quedaba nada dentro y ya lo vuelvo a ver nacer. Mi lüky charm está en tu piel”

Un videoclip que es pura fantasía

Pero si hay algo que nos ha llamado la atención de Lücky Charm es, sin duda, el increíble videoclip que se ha marcado. Para la ocasión, el bueno de Pol se ha marchado a una de las ciudades más características de nuestra costa: Benidorm.

Bajo la dirección de Mario Arenas, Pol aparece paseando por unas calles desiertas de nuestro Miami particular, mientras canta. De hecho, el artista aparece subido a un toro mecánico y en una de las playas míticas de la zona con todos los edificios de fondo.

Por supuesto, también aparece disfrutando de las vistas de uno de los edificios más altos de nuestras costas: las torres intempo.