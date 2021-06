Anabel Pantoja y Tamara Gorro se pronuncian sobre el caso Tomás Gimeno tras encontrar el cuerpo de Olivia

Si ayer a primera hora escuchábamos las palabras esperanzadas de Beatriz Zimmermann, la madre de Anna y Olivia, las niñas que desaparecieron con su padre, Tomás Gimeno, en Tenerife hace más de cuarenta días, por la noche teníamos que lamentar el desenlace de la historia.

El buque Ángeles Alvariño, que andaba rastreando la zona donde se encontró la bombona de oxígeno del padre, ha encontrado una bolsa con el cadáver de la hija mayor de la pareja. Ahora, sigue buscando los cuerpos de su hermana Anna y del padre. La noticia que nadie quería escuchar y que ha provocado las primeras reacciones de indignación y dolor.

“No me deja de sorprender el alma, la mente y el corazón tan Negro y Tóxico por hacer daño a tu ex-pareja. Acabar con la vida de tus PROPIAS HIJAS. Ojalá se te hubiera encontrado vivo, para que te llevaras toda tu puñetera vida pensando en esas dos caritas todas las noches hasta que te mueras, pero creo que no vamos a tener esa suerte. Mi pésame a esa Madre, a mi paisana que le han arrebatado las 2 cosas más importantes de su vida. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼”, escribía Anabel Pantoja en sus redes.

Palabras para la madre

No ha sido la única. Tamara Gorro ha querido dirigir unas palabras a la madre que ha visto sus esperanzas frustradas y está pasando el peor momento de su vida. “Querida Beatriz, desde el pasado 27 de abril, contagiaste a todo el país y parte del mundo, tu esperanza. Pese a tu desgarrador dolor, día tras día, has luchado sin cesar, has mantenido la ilusión por reencontrarte con tus princesas”, empezaba escribiendo en sus redes junto a la foto de sus dos pequeñas.

“Hoy por desgracia conoces este inesperado, trágico e injusto desenlace. No hay palabras acertadas, ni de consuelo en este momento. Querida mía, el mundo está contigo. Comparto tu dolor, te abrazo en la distancia, te doy la mano y lloro contigo. 💔”, expresaba visiblemente emocionada.

Un pensamiento que comparte todo el país y que nos lleva a plantearnos qué estamos haciendo mal para llegar a estos extremos.