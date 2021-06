Cristina Pedroche pide perdón por su comentario gordofóbico en ‘Zapeando’: “Intento ser mejor”

Esta semana le han llovido las críticas a Zapenado. Los colaboradores del famoso programa de La Sexta estuvieron haciendo “chistes de gordos” tras comentar una noticia. Y es que en Japón, algunas personas con sobrepeso se ofrecen a salir contigo para hacerte sentir mejor.

Mara Jiménez, conocida en redes sociales como Croquetamente, ha compartido un video donde critica los comentarios de Dani Mateo, Iñaki Urrutia y Cristina Pedroche durante esta semana en Zapeando. Y es que los tres rostros televisivos estuvieron hablando de una noticia que informaba que en Japón se había puesto de moda “alquilar personas gordas”.

La influencer ha empezado criticando que hace tan solo un mes el mismo programa había contado con ella para hablar sobre un episodio de gordofobia que había vivido una joven en Fitur. Que en ese momento habían criticado mucho aquellas personas que habían hecho sentir mal a esa persona, pero que ahora el mismo programa estaba generando odio sobre los gordos.

“Ahora puedes alquilar gordos a 15 euros la hora. Están arrasando porque en Japón es raro ver gente obesa. La empresa, además, te da las ideas. Entre otras es ponerte a su lado y sentirte mejor contigo mismo. Te ves mejor”, dice Cristina.

Iñaki ha continuado con los comentarios ofensivos, asegurando que una persona que acepte este trabajo puede llegar a ganar unos 2600 euros mensuales. “Así que si estáis trofollos menos ir a Patry Jordan y más ir a Japón. Eso sí, no vayáis todos a la vez no vaya a no despegar el avión”, ha dicho Iñaki.

“¿2600 euros? ¿Después de hacer la compra a este hombre le quedarán 300 para pasar el mes?”, ha terminado diciendo Dani Mateo.

Mara Jiménez ha querido criticar tanto a los colaboradores como a los guionistas del programa, quienes preparan lo el contenido que tienen que leer. Además, le ha sentado especialmente mal las palabras de Cristina, quien siempre ha hablado sobre las críticas que recibe hacia su cuerpo y lo mal que le sientan:

“¿Verdad que a ti en Nochevieja te jode bastante que se metan con tu físico y te gusta que muchas mujeres, entre las que me incluyo, salgamos a defenderte, a decir que puedes hacer lo que te dé la gana y que puedes ser la mujer que dé la gana? Ahora cuando se trata de leer el Cue ahí nos da igual lo que tengamos que leer. Da igual meternos con el físico de otra persona porque qué más da, no es el mío”.

Mara ha continuado explicando que con este tipo de comentarios seguimos haciendo que la sociedad siga estigmatizando los cuerpos que no son delgados:

“Me daría vergüenza aceptar un sueldo para leer un puto Cue, no le dais ningún tipo de valor a lo que estáis diciendo. No tenéis empatía con la violencia que estáis ejerciendo hacia muchísimas personas”.

Cristina Pedroche se disculpa

Ahora, un día después de que la joven influencer compartiese su vídeo (que en redes sociales suma más de 800 mil reproducciones), Cristina Pedroche ha querido disculparse públicamente.

Aunque la presentadora no ha mencionado directamente el vídeo, ha compartido un texto junto a una imagen de su look de este viernes en Zapeando.

“Qué importante es ponerse en la piel de los demás para además de respetar, entender. La vida es un camino de aprendizaje. Cada día intento ser mejor persona, más respetuosa, más tolerante, más feminista”, ha empezado escribiendo.

Vivimos en una sociedad en la que muchas veces tenemos más que desaprender que aprender.Y eso también es un camino largo. Cada día intento ir más allá, pero aún así me doy cuenta de que todavía me queda muchísimo camino por recorrer”, continúa explicando Pedroche.

Finalmente, Cristina pide perdón a todas aquellas personas que se hayan podido sentir ofendidas, dañadas, dolidas por sus actos, palabras o falta de ellas.

Por su parte, sus compañeros Iñaki y Dani Mateo no han compartido ningún post pidiendo perdón a todas aquellas personas que hayan podido sentirse mal.