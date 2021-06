Bertín Osborne pregunta a Isabel Díaz Ayuso por las críticas de “facha” y los dos se quedan a gusto

Mi casa es la tuya, el programa de entrevistas de Telecinco, regresó este jueves al prime time con una invitada que ha estado en boca de todo el mundo durante el último año. Nos referimos, evidentemente, a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

La política fue la gran protagonista de la noche, hablando con Bertín Osborne de la monarquía, de su mala sintonía con Pedro Sánchez, de su nueva pareja…Sin embargo, el cantante de rancheras también le preguntó lo que piensa cuando le dicen que es "una facha”, una crítica que recibe muy a menudo.

¿La respuesta de Ayuso? "Digo, algo estaré haciendo bien porque sabes que si no te llevas la etiqueta puesta estás en el lado incorrecto, porque ahí dentro entra hasta Serrat, que le han etiquetado de lo mismo", respondió.

Bertín, al que también le suelen tildar de facha, quiso mojarse y añadió, visiblemente enfadado, lo siguiente: "Hay un enorme porcentaje de ignorantes que no tienen ni idea de lo que es, no tiene ni puñetera idea de lo que dicen. Dicen esa palabra como si fuera una cosa casi hasta graciosa: 'Eres un facha'. Pero, so ignorante, ¿sabéis lo que es ser un fascista de verdad?".

A continuación, Ayuso sacó el tema de la Guerra Civil, asegurando que hay gente que busca "volver al ambiente pre guerracivilista para dividirnos". "La Guerra Civil fue un fracaso político y una imposición de la política a la España auténtica, porque había una tercera España, que era la mayoritaria que no lo quería y que fue forzada a ir al frente, donde se encontraban entre hermanos y no entendían ni por qué", dijo en el espacio.

Y concluyó: "Ese ambiente es el que muchos políticos necesitan para justificar su existencia, el odio el otro. A falta de proyectos hay que odiar al otro".