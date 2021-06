Xtremo: la película de artes marciales de Netflix con sello español que triunfa en todo el mundo

El propio nombre, Xtremo, indica que se trata de una apuesta arriesgada, exótica, muy diferente a todo lo que Netflix había producido y distribuido en España. La nueva película de Daniel Benmayor (Paintball) es una explosión de acción y artes marciales que glorifica a aquellas leyendas del cine de los ochenta y los noventa en las que Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal y sus coetáneos culturistas –desde Schwarzenegger hasta Stallone– hicieron cantera.

Tiros, explosiones, peleas con patadas voladoras, katanas, torturas y batallas campales impredecibles –con sus correspondientes protagonistas imbatibles e inmortales– son los verdaderos protagonistas de Xtremo. Que nadie busque una narrativa compleja, un guion coherente ni unas interpretaciones de Óscar: aquí lo que querían sus creadores era ponerse frente a las cámaras para repartir tortas e idear formas cada vez más extremas de matar a los malos. Y si por detrás cuajaban una historia de venganza construida a fuego lento para lucir a Óscar Jaenada como villano excéntrico y a Óscar Casas como chaval sensiblón al que todo le sale mal, mejor que mejor.

El resultado de Xtremo es una película brutal y sangrienta, hiperviolenta, con unas escenas de acción extraordinariamente dirigidas, muy realistas y dinámicas, en ocasiones algo crueles en su retrato de la violencia extrema. Daniel Benmayor y Teo García (este segundo protagonista e ideólogo de la historia original) han insuflado mucha testosterona y poco seso en esta historia para que el espectador se deje llevar por su ritmo frenético y sus escenas de peleas, sin despistarse con cuestiones trascendentales ni planteamientos éticos. Va a lo que va: acción pura.

No en vano durante la presentación de la película Netflix organizó un macroevento en el Autocine RACE de Madrid, al que LOS40 acudió en calidad de invitado, para mostrar su músculo financiero y presentar a todo su equipo sobre el escenario antes de proyectar la película. ¿El resultado? Carcajadas, aplausos y vitoreos durante cada escena de acción. Y es que Xtremo es eso: una dosis de adrenalina para desconectar de todo. No le busquéis tres pies al gato: es simplona, feroz y va directa a la yugular. También es algo nihilista en su tratamiento de la violencia y un poco boba en su desarrollo agumental, pero es que hay cierto cine que no necesita demasiado para ser entretenido.

Cumple su función, y los resultados de visionados en todo el mundo así lo avalan: ha sido la película más vista en un buen puñado de países de todo el mundo –desde Bélgica a Sri Lanka– y durante algunos días ha superado hasta a Ejército de los muertos de Zack Snyder en los contenido más reproducidos, liderando la lista de películas preferidas por los usuarios en todo el mundo.

Xtremo se estrenó en Netflix el pasado 4 de junio de 2021. La película la dirige Daniel Benmayor y la protagonizan Teo García, Óscar Jaenada, Óscar Casas y Andrea Duro, con breves cameos de Luis Zahera y Juan Diego.