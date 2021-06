Maroon 5 lanza su disco ‘Jordi’ contando con Anuel AA, H.E.R o Megan Thee Stallion en sus colaboraciones

Cuatro años han tenido que pasar para poder escuchar lo nuevo de Maroon 5. ¡Y se ha hecho muy larga! El grupo estadounidense se había tomado un descanso tras que su vocalista, Adam Levine, decidiese centrarse un tiempo en su carrera en solitario. Pero al final, la familia tira más que nada y el grupo, con el que lleva tocando más de veinte años, forma parte de la suya.

De este modo, Maroon 5 ha vuelto por todo lo alto y lo ha hecho con 14 temazos entre los que se encuentran los singles que han ido sacando los últimos meses. Desde el tema Beutiful Mistakes junto a una de las estrellas del momento, Megan Thee Stallion, hasta Nobody’s love, pasando por la emotiva Memories.

Bajo el nombre de Jordi, los chicos han vuelto a apostar por un sonido pop donde la producción se convierte en la verdadera protagonista en canciones como Lost, Lovesick o Convince Me.

¿Por qué se llama Jordi?

Aunque en un principio pueda llamar la atención el nombre que le ha puesto Maroon 5 a su nuevo disco y parezca un homenaje a Barcelona, realmente el nombre viene de su antiguo mánager: Jordan Feldestein a quien llamaban cariñosamente Jordi.

Jordan falleció en 2017 a causa de un tromboembolismo pulmonar repentinamente. Adam y Jordi eran amigos desde la infancia y el grupo quiso dedicarle una de las canciones más emotivas del álbum: Memories.

Con este nuevo álbum, el grupo liderado por Adam ha querido rendir homenaje a todos estos años que han pasado juntos. Y es que el hombre estaría muy orgulloso de lo que han conseguido sus chicos.

Un álbum lleno de colaboraciones estrella

Entre los catorce singles que componen el disco, nueve de ellas son colaboraciones o versiones con otros artistas. De este modo, el grupo estadounidense ha contado con todo tipo de artistas que tocan todos los géneros del momento.

Empiezan con Beautiful Mistakes de la mano de la gran Megan Thee Stallion,; continúan con el temazo Echo, donde se juntan con blackbear; luego llega Remedy con Stevie Nicks. Pero la cosa no se queda ahí. ¡Ni mucho menos!

Con cuatro acordes de guitarra, One Light junto a Bantu, consigue tener un sonido veraniego que nos enamora. También colaboran con H.E.R en Convince Me y con Juice WRLD en Can’t Leave You Alone.

Pero si hay una colaboración que nos ha llamado la atención (como consumidores de la música latina que somos) es la que tiene con Anuel AA y el productor Tainy. Se trata de Button, donde la voz del famoso reguetonero se fusiona con la de Adam.

Tampoco falta el flow de Jason Derulo, quien se une en Lifestyle, la canción buenrollera con la que acaba el álbum. Y es que no hay mejor manera de terminar el disco que por todo lo alto.

Lista de canciones de Jordi

Con 14 pistas, Jordi está compuesta de los siguientes temas:

'Beautiful mistakes', con Megan Thee Stallion 'Lost' 'Echo', con Blackbear 'Lovesick' 'Remedy', con Stevie Nicks 'Seasons' 'One light', con Bantu 'Convince me otherwise', con H.E.R. 'Can't leave you alone', con Juice WRLD 'Memories' 'Memories' (remix), con Nipsey Hussle y YG 'Button', con Anuel AA y Tainy 'Lifestyle', con Jason Derulo

Sin duda, Maroon 5 ha vuelto por todo lo alto. ¡Y nosotros no podemos estar más contentos con ello!