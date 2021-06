Ricky (de Mau y Ricky) filtra por error el número de teléfono de Sebastián Yatra

Imagina que eres un cantante famoso y un día amaneces con miles y miles de mensajes en WhatsApp. ¿De dónde provienen todos ellos? De múltiples partes del mundo, ya que son seguidores que quieren contactar contigo.

Pues bien, esto es lo que le ha ocurrido a Sebastián Yatra después de un accidente de Ricky Montaner, miembro del dúo Mau y Ricky. Todo ocurrió cuando Stefania Roitman, novia del venezolano, compartió un Instagram Story para dar los buenos días a sus seguidores. Lo que ella no sabía es que se escuchaba a su chico en el fondo, y no era una conversación que precisamente podía ver la luz.

Ricky parecía estar el número de teléfono de Yatra a alguien a través del suyo. Y se formó la revolución. "ESTO FUE A PROPÓSITO?!?!?! 🤬🤬😡😡😫😫😫 Los Montaner me tienen jodido @mauyricky @stefroitman qué sigue….??? (Tercera vez que tengo cambiar mi número este año… aunque quiero que sepan que igual los amo mucho y agradezco todos sus mensajes)", dice el colombiano en su publicación más reciente. En ella comparte el Stories de Stefania junto a un vídeo de la pantalla de inicio de WhatsApp, inundada por miles de mensajes de sus fans.

"Parce, esto parece un chiste. No puede ser que uno sea tan... No, Ricky, ¿qué te pasa?", dice nuestro protagonista en el vídeo con el que acaba la publicación. La novia de su amigo no ha tardado en aparecer por los comentarios, así como también el propio Montaner. ""Si tenés una venganza en mente que sea contra tu amigooooo 😂😂😂😂😂 lo mío fue un errooooor", dice la joven. "Perdonameeeeeee. Pero un poquito me da muchísima risa!!!", añade el integrante de Mau y Ricky.

Todos comentemos errores alguna vez, pero el de Ricky le ha pasado factura a su compañero de profesión. Eso sí, según lo desvelado por el propio Yatra, no es la primera vez que se ve obligado a cambiar de número después de que se filtrase públicamente.

Pero la amistad está por encima de cualquier cosa, y estamos seguros de que han conseguido solucionar el malentendido. Sin duda, se convertirá en una anécdota con la que reírse.

Y tú, ¿cómo hubieses reaccionado?