Gana una Xbox Series S con LOS40 Dance y DJ Sava

DJ Sava es uno de esos artistas que nunca pasarán de moda. Su música lleva acompañándonos desde principios de los 2000, y quiere seguir deleitándonos con su talento. "Cada canción describe un estado. No las pondría en la misma categoría", declara nuestro protagonista a LOS40 Dance. Sunshine, Remember, I Like (The Trumpet), I'm Gonna Miss You, September y Cocktail son algunos de sus temas.

Entre sus canciones destacan diversas colaboraciones que también han triunfado por todo el mundo. Algunas de ellas, en español. "En Rumanía mucha gente habla español (especialmente las chicas), así que fue relativamente fácil pero también placentero porque desde mi punto de vista el español es el lenguaje más melodioso del mundo", confiesa.

DJ Sava es un enamorado del español y de los artistas españoles. De hecho, asegura que tiene planeado relanzar el tema Tenerife pronto, y espera hacerlo con un artista de nuestro país.

Como mencionamos en líneas anteriores, el DJ rumano quiere seguir inundando nuestras playlists con su música. "Tengo algunas canciones listas para lanzar, pero normalmente decido cuál unos días antes. Así que si me preguntas ahora cuál será el próximo single, no tengo ni idea", confiesa.