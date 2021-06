Abril Cols y Víctor Pérez aclaran cuál es su relación después de haber publicado fotos juntos

La influencer y tiktoker barcelonesa Abril Cols ha aprovechado su canal de MTMAD para aclarar todas las dudas que le estaban surgiendo a sus seguidores después de ver que ella y su expareja, el cantante y también influencer Víctor Pérez, habían subido algunos contenidos juntos patrocinando los nuevos productos de la marca de este e indicando que habían limado asperezas.

La pareja, que rompió durante la cuarentena de 2020, montada en el coche de Abril Cols, ha recordado cómo se conocieron, cómo fue su primer beso, cómo fue el beso con el que decidieron volver después de haber roto por primera vez y han explicado a sus fans que, aunque no se han llevado muy bien en los últimos meses, por fin han establecido una relación de amistad que les permite disfrutar de su compañía.

"Después de tanto tiempo que hemos estado juntos y lo que nos hemos querido, y la relación que hemos tenido, yo creo que es una pena llevarse mal", ha explicado el joven influencer, que ha el encargado de dar las explicaciones que los fans estaban pidiendo durante los últimos días.

Pérez ha dejado claro que después de romper entre ellos había celos, rencor, amor-odio y que al principio, no era muy compatible llevarse bien porque ambos sentían muchas cosas. "Yo creo que ahora los dos estamos bien. Lo hemos superado y podemos llevarnos bien tranquilamente y sin rencor", ha añadido el valenciano justo antes de pedirle un abrazo a su expareja con el que ambos han mostrado públicamente que definitivamente, han vuelto a hacer buenas migas.

"Los dos lo hicimos mal"

En un video anterior de su canal, Abril Cols admitió que en su relación con Víctor Pérez los dos lo hicieron mal y que al terminar su noviazgo mantuvieron una guerra abierta a través de Tik Tok e Instagram.

Además, Cols quiso aclarar que, aunque le ha costado entenderlo, "a veces el amor no es suficiente" para que una relación funcione. Según ella, a su noviazgo con Víctor le faltaban "cosas esenciales". "Siempre le voy a desear lo mejor, lo quiero mucho y podría decir que es la única persona de la que yo me he enamorado locamente".